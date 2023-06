Laura G revela que mintió a la producción de VLA para asistir a la boda de Cynthia Rodríguez y Carlos Rivera

La boda de Cynthia Rodríguez y Carlos Rivera fue totalmente un secreto, pues nadie reveló detalles, ni fotos del gran día.



Laura G sorprendió en redes sociales al revelar su intensa travesía para así poder asistir a la boda de su amiga y antes compañera de foro, Cynthia Rodríguez y Carlos Rivera.

Cabe recordar que la ex conductora de VLA fue muy mesurada con su boda junto a Carlos Rivera, pues todo lo mantuvieron en secreto.

Sin embargo, la regiomontana por fin rompió el silencio y dio a conocer diversos detalles de lo que vivió para poder ser parte de uno de los días más especiales de Rodríguez.

Cynthia Rodríguez ha revelado incluso que quiere parte natural. / Instagram: @cynoficial

A través de su cuenta oficial de Instagram, Laura posteó que era jueves de confesiones y por ende relató que tuvo algunos inconvenientes al llegar a Madrid, lugar donde se llevó a cabo la celebración, incluso tuvo que mentir a la producción del matutino por esta misma razón.

“Ana, Chino y yo rumbo a Madrid… Solo por 3 días para la boda de Cyn… Le mentimos a todos los de Venga para que nadie se enterara y sacrificamos a Kristal para que no sospecharan”, comenzó.

La conductora viajó al lado de Chino. / Instagram: @lauragii

Y agregó: “pero llegando a Madrid empecé a pasarla muy mal. Me dio una sinusitis espantosa y sufría (la presión del avión me desencadenó todo)”.

Laura sufrió sinositis en su viaje a Madrid. / Instagram: @lauragii

Laura G aseguró que no la pasó nada bien, pues su salud se vio afectada en el viaje: “aquí rumbo a la bodaaaaa. Con Anaaaa dormida Y hasta aquí mi reporte... Fui la primera en dormirme porque me empezó a dar calentura y sentía que me moriría lejos de mi familia. Yo creo que tanto estrés, hizo que me enfermará”.

La condcutora de VLA se hospedó, pero su salud no mejoró / Instagram: @lauragii

Finalmente, la conductora de Venga La Alegría confesó que tuvo que decir mentiras para así poder faltar al trabajo.

Aquí explicó que ya iba rumbó a la boda. / Instagram: @lauragii

“Y para concluir la aventura, ese fin de semana se les ocurrió hacer VLA sábado por la noche (lo que en la vida) y tuve que mentir que no estaría porque me iría de trabajo y el lunes falté sin avisar para que no sospechara”.

Laura G tuvo que mentir para poder celebrar a su amiga. / Instagram: @lauragii

Sin más, Laura no reveló detalles en cuanto a la boda puntual de Cynthia Rodríguez y Carlos Rivera, por lo que sigue siendo un secreto cómo fue este gran momento.