LCDLF: Lupillo se ataca de celos con Thalí por culpa de Adame

Esta semana, Lupillo Rivera se convirtió en el líder de la semana tras ganar el reto en ‘La casa de los famosos 4 de Telemundo’. Como premio, ocupará la suite especial y tiene el privilegio de elegir a alguien para acompañarlo.

¿Quién será la elegida para disfrutar la suite?

A pesar muchos creían que Lupillo elegiría a Maripily Rivera, tras el beso que le dio; sorprendió a todos los habitantes al revelar que la elegida sería Thalí.

Por lo tanto, algunos internautas creen que el llamado ‘Toro del corrido’ estaría interesado en la actriz mexicana o posiblemente planea hacerla su aliada para empezar a eliminar a otras personas.

Sin embargo, ambos han mostrado una buena química y se han sincerado y compartido diversas charlas. Sin embargo, recientemente, Lupillo protagonizó una escena de celos con Thalí debido a un comentario sobre Alfredo Adame.

Lupillo Rivera y Thalía en la suite de ‘La casa de los famosos’. / Captura de pantalla

¿Por qué Lupillo Rivera se puso celoso de Alfredo Adame?

Todo comenzó cuando Thalí habló de las personas más interesantes dentro de La casa de los famosos y mencionó a Alfredo Adame. Aseguró que era uno de los hombres más interesantes de la casa, pues no le falta conversación y siempre tiene algo qué decir, experiencia, cultura y sabiduría.

“Es uno de los hombres más interesantes que hay en la casa, quizá el más vivido, el más culto, Yo creo que nos da tres vueltas a todos”, comentó Thalí.

Alfredo Adame rompió el silencio sobre la muerte de Paco Stanley / Instagram: @alfredo_adame_oficia1

Lupillo se ataca de celos y reclama a Thalía

Sin embargo, a Lupillo no le agradó este comentario y reaccionó de inmediato y le lanzó reclamo a Thalí.

“Entonces, ¿para qué te invité a la suite? Mejor a otra. Cuando te sientas mal, pues ve y platica con él, a ver que te escuche”. Lupillo Rivera

“Espera, no seas celoso, si quieres a otra me bajo y te la traigo a la suite”, respondió Thalí y le pidió que no se pusiera celoso de Adame, ya que solo era un comentario.

Finalmente, Lupillo no le dio importancia al tema de Adame y pasó una agradable velada con Thalí, con quien compartió varias confesiones, e incluso habló de su familia mientras compartió una larga charla en la que disfrutaron de unas copas de vino.

