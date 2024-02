Ema Pulido solicita donadores de sangre tras sufrir una tromboembolia pulmonar

Desafortunadamente, Ema Pulido, quien se sometió a una cirugía de cadera el pasado 31 de enero, tuvo un problema postoperatorio y este 5 de febrero presentó una tromboembolia pulmonar subsegmentaria (un coágulo que bloquea una arteria de los pulmones interrumpiendo el flujo sanguíneo).

Su asistente, Axel Durán, nos informó que ya se encuentra en recuperación, con buen pronóstico, pero solicita el apoyo de 20 donadores de sangre como protocolo del hospital para reponer la sangre que le fue trasfundida.

Recientemente, Ema Pulido platicó en exclusiva con TVNOTAS sobre los problemas de salud que estaba enfrentando y que la llevarían al quirófano.

“Me van a poner una prótesis en la cadera. Por exceso de uso, por los años, se desgastó. Es un mal de muchos bailarines, las rodillas y las caderas”. Ema Pulido

Ema Pulido necesita donadores tras su cirugía de cadera / Instagram

Ema Pulido pudo pagar su cirugía gracias a su trabajo

La juez de hierro comentó que no tiene gastos médicos mayores, pero gracias a su trabajo y algunos préstamos podría operarse.

Ema Pulido “No me gusta pedir, me gusta dar y me gusta mucho cuando doy y por eso Dios me ayuda mucho. Siempre tengo gente que me ayuda y me apoya por lo mismo”.

Además de esto, hace poco tiempo, Ema tuvo un derrame en la córnea que narró como una experiencia muy difícil porque dejó de ver repentinamente con el ojo derecho.

Ema Pulido “No sé qué me pasó. Ya me habían operado de cataratas. No sé qué pasó que de repente me empecé a sentir mal del ojo y ya no veía nada. Tengo un coágulo de sangre detrás de la retina y me inyectaron el ojo y cada seis semanas me lo tienen que inyectar. Con la primera inyección fue un alivio porque empecé a ver mejor porque de pronto no veía nada, solo una nube”.

Además, Ema nos dijo acerca de la cirugía que le harían:

“Te limita mucho tener una lesión en tu cuerpo, estoy contenta de que me van a operar. La rehabilitación lleva como un mes y con eso ya me podré mover mejor”. Ema Pulido

Casualmente, Ema nos dijo que no sabe por qué todos sus malestares se presentan del lado derecho.

Ema Pulido “Tengo una cicatriz en el pie derecho, de una lesión cuando bailaba hace como 18 años que me operaron en Praga. Luego me caí y me lastimé la rótula derecha. Me lastimé la cadera derecha. Me acabo de lastimar haciendo mi maleta el brazo derecho y ahora el ojo derecho. También me tengo que arreglar los dientes del lado derecho. Qué risa, pero tengo que componerlo”.

¿Dónde se puede donar sangre para la maestra Ema Pulido?

Emma fue operada en el hospital Santa Coleta. La maestra tenía planeado salir dos días después de la operación, pero desafortunadamente no fue así.

Esperamos su pronta recuperación y volverla a ver como la polémica juez de los concursos de baile en televisión y supervisando las clases de baile en su escuela.

A las personas que deseen donar y necesitan saber los requisitos, favor de comunicarse con el banco de sangre del Hospital Diomed. El horario de atención es de lunes a sábado de 8:00 a 18:00 hrs y los domingos y días festivos de 8:00 a 14:00 hrs. El número de contacto es 5591504000, ext. 463 y 464.

Pronta recuperación para Ema Pulido.