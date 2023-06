LCDLFM: Entre lágrimas, Bárbara Torres explota contra Ferka y le exige que no le falte al respeto

Bárbara Torres considera que nadie toma en cuenta sus opiniones dentro de LCDLFM.

Las cosas dentro de La Casa de los Famosos México se ponen más tensas que nunca entre los integrantes del reality y, en esta ocasión, Bárbara Torres arremete en contra de Ferka por tratarla como una “tarada”.

Todo comenzó cuando la conductora dijo, a manera de juego, que la actriz la había “corrido” del cuarto, luego de un desacuerdo con el maquillaje que le realizó para la prueba semanal del reality.

Pese a que todo era una broma, Torres arremetió fuertemente contra Ferka y le reclamó que no la respetara, ni tampoco tomara en serio sus problemas hormonales, los cuales la hacen más sensible ante cualquier percance.

“Me cuesta un montón estar acá dentro. Lo único que te dije es que no me gusta, quiero algo que me guste. ¿Sabes qué pasa? Tú tienes 30, yo tengo 52. Es una cuestión de respeto a que tengo 52 años. ¿Sabes por qué estoy así? Porque tengo algo adentro que no se controla”, apuntó.

Te recomendamos: Martha Figueroa aparece en LCDLFM y Ana María Alvarado revive polémica tirando indirecta en programa en vivo

Asimismo, le explicó que, cuando tuviera su edad, pasaría por las mismas complicaciones que ella y entendería la forma en la que la hace sentir con sus presuntas palabras y acciones en su contra.

“Te quise querer, y te lo dije como persona, y no me gusta que la gente me trate como una tarada. Siempre fui una persona muy noble y, desde el primer día, me gusta estar contigo. No sos una persona noble, te burlaste delante de mí”, expresó entre lágrimas.

Aunque la expareja de Christian Estrada trato de aclararle que jamás se burló de ella, Torres continuó con su reclamo y hasta sostuvo que no le interesaba si el público la sacaba del reality por “exagerada”.

Aunque Ferka intentó aclarar que no se burlaba de ella, Bárbara Torres no la escuchó / Twitter: @lacomadritaof_

Bárbara Torres cree que no la toman en cuenta

Luego del altercado, Bárbara Torres se sinceró y aseguró que la gran mayoría de sus compañeros no toma en cuenta sus opiniones o las toman de mala manera, por lo que ha decidido ya no expresarse.

“Sí (me enojo) porque digo algo y todo está mal. Todo lo que digo está mal, entonces ya no digo nada. Yo siento que ni me pelan. Me sentí incómoda y, al principio, casi no hablaba y ¿sabes porqué me puse a lavar? Porque no encajaba”, sentenció.

Bárbara Torres considera que nadie la toma en cuenta y no se siente cómoda con sus compañeros / Facebook: Bárbara Torres

Internautas manifiestan opiniones divididas sobre el conflicto

La pelea entre Ferka y Bárbara Torres en LCDLFM no pasó desapercibida en redes sociales y los internautas reaccionaron de forma dividida; si bien algunos apoyan incondicionalmente a la actriz, otros creen que está “exagerando” y la quieren fuera del reality.

Cabe destacar que Bárbara Torres es una de las nominadas de esta semana, por lo que no se sabe si esta polémica generará apoyo o provocará su salida del concurso.

Bárbara Torres es una de las nominadas de esta semana para salir de La Casa de los Famosos México / Facebook: Bárbara Torres

Te puede interesar: LCDLFM: La jefa detecta complot y sanciona a los involucrados; así quedaron los nominados