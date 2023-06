Martha Figueroa aparece en LCDLFM y Ana María Alvarado revive polémica tirando indirecta en programa en vivo

En su momento, Martha Figueroa expresó que ni a ella ni a Pepillo los habían invitado reality como a los comunicadores de Imagen Televisión.

Tremenda controversia generó hace unos días el comentario de Juan José Origel acerca de la presencia de conductores como Gustavo Adolfo Infante y Addis Tuñón, ambos de Imagen Televisión, en las galas diarias del reality de Televisa, La casa de los famosos México, “qué raro, como si en Televisa no hubiera tanto famoso!”, escribió en su queja.

Al reclamo de su compañero del programa Con permiso, se unió Martha Figueroa, quien agregó, “no nos invitaron, ya nos estaríamos riendo porque ni que se necesitara ser máster en periodismo para hablar de lo que pasa en la casa. Y ya sabes quién… se siente soñado”.

Todo esto provocó una serie de respuestas de Gustavo Adolfo y de Addis, quienes señalaron que en la televisora de San Ángel, no contarían con el talento suficiente para invitar a sus propios periodistas de espectáculos, “famosos sí, periodistas de espectáculos no. En tantos años no han formado ninguno”, dijo contundente el conductor de De primera mano.

Pepillo Origel mencionó que el reality pudo haber invitado a personas de Televisa como panelistas / Instagram: @juanjoseorigel

Ana María Alvarado revive polémica y manda indirecta a Televisa

Luego de esta pelea en redes sociales, Martha Figueroa apareció en la gala del pasado martes 20 de junio, por lo que la mañana de este miércoles, Ana María Alvarado comentó al respecto a través del matutino Sale el sol de Imagen Televisión.

“Yo quiero decir que aunque a muchos no les guste, yo los felicito a Gus, a ti (Joanna Vega-Biestro), a Sofía Rivera Torres y a Addis Tuñón, pues que sean parte de esto que ha sido tan exitoso, porque quiere decir que en Imagen estamos haciendo algo bien. Tan así que los han llamado a todos, así que, qué bueno”, comentó luego de hablar del reality de la competencia en el programa matutino.

Incluso Joanna le respondió, “yo siento que no tardan en llamarte a ti”, así que Ana María continuó con su comentario hacia la controversia que generó la presencia de sus compañeros en Televisa, “No hay que tener envidia, yo creo que si a nosotros como compañeros nos va bien, pues hay que festejarlo, en vez de echarnos piedras, pero ah, qué poco humildes somos en este medio”, concluyó.