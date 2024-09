LCDLFMX: ¿La carrera de Sian Chiong y Agustín Fernández está arruinada? ¿Estarán en Televisa?

El comportamiento de algunos participantes de La casa de los famosos México, como Sian Chiong y Agustín Fernández, ha provocado que el público los rechace y algunos productores no quieran trabajar con ellos.

Juan Osorio ha manifestado que no le daría trabajo a Sian por cosas que ha hecho, como escupir en la comida. La productora de Hoy, Andrea Rodríguez, indicó que Agustín Fernández no estará como invitado en el matutino después de que él habló mal de dicha emisión.

Quien tiene una postura distinta es Reynaldo López. Él nos dijo: “Yo, por supuesto que sí (les daría trabajo). Si me convienen, claro que sí. Yo veo por la conveniencia de mis programas, de mi público y la mía propia. Y si a mí me conviene y a la otra persona le conviene, hacemos negocio”.

Específicamente sobre Sian, nos comentó: “Si creo que me conviene y al público le va a gustar verlo, por supuesto que sí. Si al público no le gustaría verlo o generaría malestar entre el público, entonces no lo invito. Yo hago lo mejor para mi empresa. Se quejan de que todo es rating, pero es como si tú le dices a un estudiante: ‘Sólo estudias para tener buenas calificaciones’. Pues sí. El rating es la calificación del programa y del productor. Claro que trabajamos por rating. Insisto, si ellos me lo dan y me funcionan, bienvenidos”.

Liliana Carpio / IG: @sian_oficial / @agus.fernanezr

Añadió: “Creo que la opinión del público cambia. En un momento se siente una cosa y en otro una distinta. Sí vi cosas muy feas como cuando (Sian) le escupió a la comida. Eso me parece reprobable, asqueroso. Pienso que la gente lo va a ver a él y va a recordar ese momento desafortunadísimo, pero en la medida que me convenga, lo hago. En el momento se evaluará. A lo mejor quieren escuchar que yo diga que no lo voy a contratar, pero no va a salir eso de mi boca. Depende en qué momento. Hay un dicho muy sabio: ‘Nunca digas de esa agua no beberé porque en ella te has de ahogar’. Lo que me convenga”.

Sobre esta temporada nos comentó: “Ha sido muy divertida. A mí me gusta mucho el formato y que la gente se involucre tanto. Yo siempre defiendo que cualquier película, obra, programa, serie o canción te debe hacer sentir algo, y esta Casa le hace sentir algo a la gente. Por eso tienen cientos de millones de vistas en redes, videos y comentarios”.

Al momento de esta plática, siguen en la competencia los cinco integrantes del equipo “Mar”, y Reynaldo nos dijo: “Arath de la Torre tiene todas las posibilidades de ganar y eso no es fácil. Se logra con mucha dificultad y ha salido adelante con carácter y fuerza”.

Reynaldo en sus redes sociales siempre ha manifestado abiertamente su postura acerca de lo que pasa en el programa y ha demostrado que no existe censura a sus opiniones: “Es parte del juego, que todos generemos conversación. Yo sólo he dicho el sentir de algunos. En la empresa hay apertura y libertad y yo sólo expreso opiniones. Soy parte del juego”, finalizó.

Agustín Fernández y Sian Chiong / Redes sociales

Esto declaró Juan Osorio acerca de Sian Chiong y Agustín Fernández

En una entrevista para diversos medios de comunicación, el productor Juan Osorio señaló: “No puedes tener a un cubano (Sian Chong) que escupe la comida y viene a burlarse de los mexicanos. Al que nunca vas a ver en un proyecto mío es a Agustín”.

La productora Andrea Rodríguez habló acerca de Agustín Fernández y sus comentarios en ‘La casa de los famosos México’

“Agustín va a ser el que más va a extrañar eso de venir todos los días a Hoy cuando se le contemplaba. Por el momento no lo voy a volver a invitar, no quisiera. Él sí me decepcionó y estoy triste. Debió haber sido más inteligente. Al final tiró lo que lo ayudé y será una persona más que habremos conocido en la vida. El cariño que yo le tenía se fue un poco, se fue”.

