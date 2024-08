LCDLFMX: Sabine Moussier pide perdón a Karime y desea que se lleve los 4 millones de pesos

Tras convertirse en la quinta eliminada de ‘La casa de los famosos México’ el pasado domingo, Sabine Moussier ha reflexionado sobre su experiencia en el reality.

Al salir, se encontró con una sorpresa: el cuarto Tierra, al que pertenecía, no cuenta con el apoyo del público, que prefiere al cuarto Mar. Además, descubrió videos en los que Adrián Marcelo hablaba de ella a sus espaldas e incluso llegó a burlándose de sus gestos.

Al ver cómo se comportaban realmente sus compañeros, Sabine lamentó haber elegido el cuarto Tierra en lugar de aceptar la invitación de Karime para unirse al cuarto Mar. Reconoce que lo que más le duele es haber desconfiado de Karime y pensar que ésta la había traicionado durante el posicionamiento.

Sabine le pidió perdón a su mamá porque iba a besar a Karime

“Te quiero pedir perdón así como después del posicionamiento nos despedimos, porque no sabíamos si nos íbamos a volver a ver cuando la vi a ella. Dije tú no porque me duele y cuando la abracé claro que me salieron las lágrimas, porque la quiero, pero llegué a dudar de ella, no sabía qué pasaba y pensé que me habías traicionado y que todo era un juego”, confesó Sabine en una entrevista con Pablo Chagra y Shanik Berman para Vix.

Sabine también le envió un mensaje y expresó su deseo de reencontrarse con Karime, platicar con ella y verla ganar el premio de los 4 millones de pesos:

Sabine Moussier llorando en La casa de los famosos México.

“Te agradezco que hayas sido leal y que hayas sido buena conmigo y que te hayas mantenido así. Espero que esto nos lleve afuera de la casa el día que tú salgas, que ojalá sea con esos 4 millones en tus manos y amo tu ser, amo que seas así tan despistada”. Sabine Moussier

A estas declaraciones, se sumó Shanik Berman, quien también expresó su deseo de que Karime se corone como la ganadora de la temporada: “Es la más leal, la amo. Ojalá y gane”.

Cabe destacar que Karime está nuevamente nominada, esta vez junto a Adrián Marcelo, Sian Chiong, Gomita y Briggitte. Sin embargo, ha sido una de las más apoyadas dentro del programa, siendo salvada en dos nominaciones anteriores gracias a sus fans.

