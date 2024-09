LCDLFMX: Sian Chiong habría insinuado que Wendy Guevara es inculta, ¡Ella revela si ya lo encaró!

Wendy Guevara, reconocida influencer y participante de La casa de los famosos México, compartió que Sian Chiong ya se disculpó con ella después de los comentarios que realizó durante su estancia en el reality.

La molestia de Guevara surgió cuando Chiong hizo comentarios sobre su falta de estudios. Durante una conversación con Ricardo Peralta, Sian expresó su satisfacción por tener a alguien de la comunidad LGBT+ en el programa que fuera “estudiado”, haciendo una comparación que no pasó desapercibida.

“Tú sí tienes cultura, sabes varios idiomas, has viajado. Es bueno hablar contigo”, le comentó Sian a Peralta, lo que muchos interpretaron como una crítica indirecta hacia Wendy, quien participó en una temporada anterior.

¿Cómo reaccionó Wendy Guevara?

Al escuchar los comentarios de Chiong, Wendy no dudó en manifestar su descontento en redes sociales.

“Quiero decirle al muchacho... que en México, a veces, no tenemos oportunidad de estudiar muchas personas, porque nacemos y crecemos en lugares de bajos recursos”, señaló la influencer.

Además, Guevara agregó: “El chico viene de otro lugar a conseguir trabajo aquí y todo... pero deberías de informarte a dónde te vas a ir a vivir y qué tipo de personas son con las que vas a trabajar”.

Incluso, Wendy mencionó que planeaba confrontar a Chiong una vez que este saliera del reality: “El día que salga y me lo dejen en la gala de Ceci y Mau voy a decirle: ‘aquí estoy para que me digas en la cara yo qué te debo a ti’”.

La disculpa de Sian Chiong a Wendy Guevara

Recientemente, en una transmisión en vivo, Wendy reveló que Sian Chiong ya se había comunicado para disculparse.

“Les voy a contar, me mandó un mensaje ahora Julio Camejo pasándome a Sian. Entonces me mandó el video y Sian me dice que disculpas, que no quiso ofenderme”, explicó Guevara, quien se mostró sorprendida por el gesto.

La influencer concluyó mencionando que tal vez vea a Sian en los próximos días para aclarar las cosas en persona. Cabe señalar que, Wendy no dio más detalles al respecto de la disculpas de Sian Chiong.

