¿León Larregui golpeado y humillado en París? Esto sabemos

León Larregui, el vocalista de Zoé, este 4 de enero alertó a todos sus fans luego de supuestamente haber sido golpeado y humillado en un antro de París.

Así lo hizo saber el propio músico a través de su cuenta de X/Twitter, donde denunció la situación y pidió ayuda para iniciar un proceso legal.

“¿Alguien que me ayude legalmente? Me acaban de golpear afuera de un antro”, escribió. León Larregui

Usuarios estarían decepcionados de León Larregui. / Instagram: @leonlarregui

Acto seguido, comenzó a publicar mensajes mal escritos y llenos de insultos. “Banda mafia París me acaban de madrear unos p*tos. Rue Mabillon et rue Abillon”, fue otro de los textos, seguido de “Tout la clicke mexican ici”.

Luego, el cantante compartió otros dos tweets los cuales carecían de coherencia. Si bien no quedó claro qué fue lo que pasó, Larregui terminó borrando las publicaciones y no dio ninguna explicación, por lo que aún no hay detalles sobre lo que aconteció en París

Las redes reaccionan

Ante esta situación, usuarios acusaron a León Larregui de estar ebrio pero tambíen metieron un poco de humor al asunto.

“Me saca un buen de onda León Larregui”, “León Larregui vino a Twitter, hizo su des... y se fue, storitaim por favor”, “Sí se ve que el León Larregui es bien catarrita en la ped*” y " Y así inicia la II Guerra de los Pasteles porque golpearon a León Larregui unos franceses” Fueron algunos de los comentarios que internautas escribieron en X, antes Twitter.

