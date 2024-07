León Larregui pide ayuda a sus seguidores para recuperar algo “irremplazable” ¿De qué se trata?

León Larregui, músico y líder del grupo Zoé, usó su cuenta de ‘X’ (antes Twitter) para suplicar la ayuda de sus seguidores, ya que recientemente se le perdió algo que, para él, es sumamente valioso.

En su publicación, el cantante contó que recientemente había dejado su cartera en un Uber, razón por la que había cancelado todas sus tarjetas bancarias.

No obstante, señaló que le urgía recuperar su billetera, pues allí tenía fotos de su hijo, las cuales considera sumamente “irremplazables”.

“Dejé mi cartera el otro día en un Uber, mala suerte. Ya cancelé las tarjetas. Pero mis identificaciones y las fotitos que tenia de mi hijo ahí, son irremplazables. Si alguien tiene información. ¡Piedad!”. León Larregui

León Larregui logró comunicarse con el chofer

Por supuesto, el post se hizo viral en poco tiempo y varios internautas le dieron el consejo de que contactara directamente a la compañía para intentar recuperar su cartera.

Al ver la preocupación de sus fans, el artista compartió que ya se había logrado comunicar con el chofer de la unidad, pero que este negó haber visto el objeto. Aparentemente, otro pasajero la tomó, pues, según Larregui, quisieron hacer compras con su tarjeta.

“Ya lo hice. Contestaron que el chofer no vio nada, ‘oséase’ que el siguiente ocupante probablemente la tomó. Me quisieron hacer cargos. No pudieron o sea que sí. Alguien la tomó”, indicó.

Finalmente, el artista reiteró su suplica para que los seguidores le den alguna pista que lo lleve a recuperar las fotos de su hijo. Incluso ofreció a dar algo a cambio para tenerlas de vuelta.

“Porfa, si la persona que las tomó las ve como souvenir, les puedo dar otra cosa, y si alguien las ve por la red como algo a vender avisen. Gracias”, concluyó.

León Larregui en el Palacio de los Deportes

El próximo 5 de julio, León Larregui se presentará el próximo 5 de julio, en el Palacio de los Deportes, a partir de las 8:30 pm. Este evento forma parte de su gira ‘Prismarama Tour’.

Aunque hasta el momento no se sabe la playlist oficial. Se espers que el artista interprete algunos de sus temas más emblemáticos como: ‘Carmín’, ‘Como tú’, ‘Brillas’, ‘Amantes’ y ‘El cristal’.

