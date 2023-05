Lorena de la Garza se sincera del maltrato que vivió al lado de su ex novio: “fue gandalla”

Lorena de la Garza aseguró que sigue abierta al amor, pese a las malas experiencias que ha tenido.

Lorena de la Garza no se quedó con nada y habló de los terribles momentos que vivió al lado de una ex pareja, situación por la cual decidió terminar su relación.

Fue a través de una entrevista para De Primera Mano que la intérprete del personaje de Nacasia reveló todo lo que sufrió al lado de esta persona, de quien no quiso revelar su nombre, pues fue agredida verbalmente en diversas ocasiones.

“Me salió maltratador, o sea no maltratador de golpes, sino maltratador de maltratador verbal y pues a la primera vámonos. Las mujeres, ni nadie, ni hombres ni mujeres, nadie debemos de aceptar un maltrato de nadie”, comenzó.

Lorena externó que fue agrededida verbalmente por su pareja. / Instagram: @lorenadelagarzaoficial

Te recomendamos: Fernando Vega revela que terminó su relación con Lorena de la Garza

Y agregó: “fue gandalla, fue gandalla, pero sigo esperando a mi príncipe azul. Se portó mal. No, es que estos muchachos de hoy en día, pónganse las pilas, ¿qué está pasando?”.

Ante la intriga de quién fue la persona que la agredió, la actriz aseguró que no fue Fernando Vega, con quien tuvo un romance en el 2022.

Lorena de la Garza asegura que sigue abierta al amor. / Instagram: @lorenadelagarzaoficial

“Yo creo que cada persona siempre nos deja como cada experiencia un aprendizaje y entonces me llevo un aprendizaje grato”, reiteró.

Así lo dijo Lorena de la Garza en De Primera Mano:

Sin más, Lorena dejó claro que sigue abierta a las puertas del amor; sin embargo, no ha llegado “su príncipe azul”.

¿Por qué terminaron Lorena de la Garza y Fernando Vega?

Fernando Vega reveló para TVNotas que la actriz lo terminó sin previo aviso: “sí fuimos novios, pero acabamos de terminar. La verdad no sé si fue por la nota, pero el martes 11 me bloqueó de todos lados y ya no pudimos aclarar las cosas”.