Lucerito Mijares explota ante las comparaciones con Ángela Aguilar: “Estoy harta”

En los últimos años, Lucerito Mijares y Ángela Aguilar han sido comparadas en diversas ocasiones, pues las jóvenes no solo son hijas de aclamados artistas, sino que también son consideradas como promesas para el espectáculo mexicano.

Ante esto, la actriz de teatro aprovechó una reciente entrevista para el canal de YouTube “Qué buen chisme” para manifestar su hartazgo ante esta situación.

Durante el encuentro, la hija de Mijares y Lucero aseguró que no existe una rivalidad con la intérprete de ‘En realidad’. Incluso, señaló que, pese a no conocerla en persona, la admira mucho y hasta le gustaría colaborar con ella en el futuro.

“Estoy harta de que los medios estén inventando esta rivalidad. Me encantaría conocerla muy pronto, poder hacer algo juntas pronto. La admiro muchísimo. También ya estoy harta de que los medios estén inventando esta rivalidad. Yo no la conozco” Lucero Mijares

Asimismo, aseguró que las mujeres deben apoyarse mutuamente para destacar y no pelearse entre sí.

“Hay que apoyarnos unas a otras. Hay que darle duro a nuestras compañeras. Apoyarlas mucho. Yo la amo, ya para siempre. Ojalá la pueda conocer muy pronto”, indicó.

¿Cuál es la postura de Ángela Aguilar?

La hija de Pepe Aguilar también se mostró molesta ante las constantes comparaciones con otras artistas jóvenes. En un encuentro con los medios, la cantante sostuvo que rivalizar a las mujeres es una “babosada”.

“A mí lo que más me choca, lo que más me da coraje es que los medios quieren poner a las mujeres en rivalidades, quieren sacar notas negativas hacía ellas” Ángela Aguilar

Aunque no conoce a Lucerito en persona, manifestó que también la admira por el gran talento que ha mostrado en los últimos años.

“La verdad no he conocido a la peque (Lucerito). He visto que canta increíble. Veo que ha seguido los pasos de sus papás que yo admiro muchísimo. Les gusta inventar las cosas. Yo ni siquiera la he conocido”, expresó.

Internautas reacciona a la “rivalidad” entre Ángela Aguilar y Lucerito Mijares

Si bien algunos internautas no dudaron en decir que Lucerito era “más sencilla y simpática” que Ángela Aguilar, la gran mayoría aplaudió que las celebridades no se vieran como “rivales” y pusieran un alto a las comparaciones.

“Estamos en 2024. Ya basta de ser retrógrados”, “Ambas tienen su propio talento”, “Las admiro mucho”, “Lucerito es un sol”, “Tú eres más simpática que Ángela”, “Ambas son talentosas y se manejan según su estilo”, señalaron algunos internautas.

Nos encantaría ver a este par de estrellas en franco ascenso juntas y colaborando, pues sin duda labran su carrera a base de talento. ¡Enhorabuena por las dos jóvenes artistas!

