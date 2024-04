La casa de los famosos: ‘La Bronca’ llama “poco hombre” a Lupillo Rivera por exponer su supuesto romance

Sin duda alguna, La casa de los famosos de Telemundo ha sido el escenario perfecto para que sus integrantes destapen sus más oscuros secretos. Tal fue el caso de Lupillo Rivera, quien en su momento dio a entender que había tenido un romance fugaz con ‘la Bronca’.

El cantante hizo esta impactante revelación a principios de marzo durante una plática sincera con Ariadna Gutiérrez. En aquel entonces, el hermano de la fallecida Jenni Rivera aseguró que ya conocía muy bien a la locutora. Incluso, dijo saber que era “china natural”.

“La Bronca sabe mucha de mi historia, entonces si la Bronca algún día saliera a hablar lo del pasado mío, yo sí le dijera: ‘¿Quieres hablar del pasado? Hablemos del pasado’ La iba a abrazar, (e iba a voltear) a la cámara e iba a decir: ‘Ese habibi (esposo de la Bronca), soy otro artista más que sé que todo su pelo es chino natural’” Lupillo Rivera

Si bien no quiso dar más detalles, mencionó que, pese a todo, tiene una gran amistad con la originaria de Chihuahua.

Lupillo Rivera admite romance con la Bronca

‘La Bronca’ arremete contra Lupillo Rivera

Tras ser eliminada del reality, ‘la Bronca’ tuvo la oportunidad de escuchar las declaraciones de Lupillo Rivera sobre su presunto romance fugaz.

A través del pódcast de Enrique Santos, la locutora de radio no solo negó haber tenido “algo más allá de una amistad” con el cantante, sino que también se mostró muy molesta con sus palabras.

“No, pero me sorprende que, siendo hombre y en un programa nacional, (diga eso). No sé con qué intención (lo dijo). Sabía que me iban a inventar chismes. Lo que no sabía es que una persona como él pudiera hablar de esa manera” ‘La Bronca’

Si bien aseguró que no se sentía afectada por lo que dijo, señaló que le parecía “sucio” y de “poco hombre” que se expresara de esa manera sobre ella, principalmente sabiendo que tiene “una familia estable y todo es mentira”.

La Bronca responde a los comentarios de parte de Lupillo#LCDLF4 pic.twitter.com/u7eUDsNh2n — LCDLF (@MomentosDeLCDLF) April 3, 2024

‘La Bronca’ cree que Lupillo Rivera quiso perjudicarla

Durante la conversación, el conductor del pódcast planteó la posibilidad de que Lupillo haya dicho eso pensando que “nadie lo vería”. Ante esto, la mexicana sostuvo que el artista sabía que estaba en un programa donde “la gente los observa todo el tiempo”.

“Se juega muy sucio dentro de la casa, con difamaciones, con mentiras, con hipocresías. Todo eso no iba conmigo. En un momento dije ‘estoy aburrida. No soy para este formato’. El aprendizaje (dentro del show) es que no me traicioné”, concluyó.

Recordemos que, en su momento, diversas cuentas de espectáculos, incluyendo la de Chamonic3, reportaron que Lupillo le había sido infiel a su ahora exesposa, Mayeli Alonso, con una presentadora de radio.

Con las declaraciones que el cantante dio en su momento, muchos aseguraron que la “manzana de la discordia” había sido ‘la Bronca’.

