Lucero hace desgarradora revelación acerca de su divorcio de Mijares: “uno de mis grandes fracasos”

Lucero y Mijares, a pesar que su matrimonio de 14 años llegó a su fin en marzo de 2011, siguen muy unidos debido al amor que ambos tienen por sus hijos y por la música. Gracias a esto, constantemente regalan a su público muestras del afecto que existe entre ellos.

Ahora la cantante sorprendió al hablar de su divorcio durante una entrevista con Yordi Rosado.

A pesar de la separación, Lucero y Mijares se sienten orgullosos de la crianza de sus hijos, Lucero y José Manuel. Sin embargo, la intérprete reconoció que el divorcio fue una experiencia dolorosa.

Además, aseguró que si su relación no dio para más, la separación era la mejor opción, por el bien de sus hijos.

Lucero asegura que, como resultado de su divorcio, confirmó que con el hombre que se había casado y divorciado era el correcto para ser el padre de sus hijos.

Lucero

Dicen que no conoces bien a la persona con la que te divorcias y yo creo que es un caballero que no salió nunca con nada, nunca hubo problemas (…) Me considero una persona inteligente y equilibrada que nunca he pedido estupideces, ni he hecho tonterías para dañar esa relación que tuvimos.