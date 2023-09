Lucero Mijares más enamorada que nunca, pero ahora de Peso Pluma: “Que se case conmigo”

Lucero Mijares reveló que tienes diversos crushes, entre ellos, el hijo de Alan Tacher, el periodista Javier Poza y ahora ¡Peso Pluma!

Lucero Mijares dejó boquiabierto a todo el público desde que reveló los nombres de sus crushes (amores platónicos) quienes pertenecen al mundo de la farándula.

En un principio, la protagonista de la obra El mago confesó su atracción hacia el hijo de Alan Tacher. También llenó de halagos al periodista Javier Poza, quien reaccionó a sus declaraciones.

Lucerito se sinceró con el periodista. / Instagram: @luceromijaresoficial / X

Ahora, la joven confirmó que también le gustaría llegar al altar con Hassan Emilio Kabande Laija, mejor conocido como Peso Pluma.

La hija de Manuel Mijares subrayó que uno de los géneros en los que trabaja Doble P no es de su agrado. No obstante, admitió su reconocimiento hacia la gran energía que el cantante emana en sus conciertos.

Lucero Mijares le pidió matrimonio a Peso Pluma. / Facebook: Peso Pluma Oficial

“En lo personal, a mí no me gusta el reguetón (…) Está padrísimo porque son muy jóvenes. Creo que Peso Pluma tiene 20 años”, dijo Lucero en entrevista con Anette Cuburu.

Agregó: “Vi un video donde recibía a un fan que tenía, creo, parálisis cerebral, ¡híjole! No, no, no, quiero que se case conmigo, lo amé; lo amé, lo amé”.

Esta no es la primera vez que Lucerito Mijares hace comentarios de este tipo. Sin embargo, Javier Poza ha sido el único quien ha contestado a sus innumerables halagos.

Así lo dijo Lucero Mijares: