Lucero Mijares se muestra lista para El Mago ¡Le quitaron la férula!

Fue hace poco más de un mes que un día antes del estreno de la obra El mago, Lucerito Mijares se lastimó el pie al terminar de dar los últimos previos, lo que la llevó a tener una férula que la limitaba en las funciones. Pero esto ya quedo atrás y la tarde del viernes 25 de agosto, mostró varios números ante la prensa donde ya puede bailar y caminar como si nada hubiera pasado.

La joven compartió ante los presentes lo emocionada que está que ya por fin quedó recuparada y ahora se siente lista de estar arriba del escenario, aunque por un momento sí existe un poco el miedo: “Obviamente se siente inseguridad porque llevaba más de cuatro semanas sin apoyar el pie, pero me siento muy contenta y apoyada por todos mis compañeros que han sido, ¡híjole!, no tengo palabras para decirles cuánto me han apoyado en este trayecto, con yeso, sin yeso, y estoy super contenta de ya poder, por fin, usar los dos pies y ya poder bailar”.

La hija mayor de los cantantes Lucero y Mijares compartió que el accidente fue realmente simple, pero que sí fue un proceso que costó un poco superarlo: “Fue algo muy tonto lo que paso, pero ahorita estoy súper contenta de poder dar las funciones ya con mis piecitos. No sé si se extienda la temporada pero creo que están checando eso” y sumó que el productor tiene los derechos hasta el 15 de octubre.

Lucero Mijares ya no tiene una férula / Luis Marin

Sobre si ha sentido las criticas duras hacia su trabajo, Lucero Mijares compartió que ha aprendido a sortear los malos comentarios gracias a la educación y enseñanza que le han dado sus famosos padres: “Mis papas me han enseñado esta parte, el evitar un poco los comentarios malos o las críticas, o todo el entorno, creo que lo han hecho estupendamente bien… tengo a los mejores maestros que son mis papás que no pude haber tenido mejores maestros”.

A lado del productor Juan Torres y de la cantante María del Sol, todos compartieron lo valiosa y profesional que es Lucerito, que pese a estar con el pie lastimado, siempre dio su mejor cara ante el público: “Hay mucha especulación si tiene temor o no, pero, miren, desde que hizo la función con el carrito, hay un arrojo y un valor de esta niña, y aunque no lo va a decir pero esto no ha sido fácil y todos lo hemos visto. Es una niña de 18 años que preparó su debut en El mago y que este proyecto es para ella” mencionó el productor.

El mago se presenta de viernes a domingo en el teatro Hidalgo, en el centro de la CDMX hasta el 15 de octubre.