Luis Antonio, el Mimoso, se pasa de copas en pleno show; en redes le llueven críticas

El cantante recibió duros comentarios en redes sociales.

La noche del pasado 21 de octubre comenzaron a circular videos de una de las presentaciones más recientes del cantante de regional mexicano en el palenque de La Feria en Aguascalientes, Luis Antonio López, mejor conocido como el Mimoso, en aparente estado inconveniente.

En dicha grabación, se observa al solista en medio del ruedo, cabizbajo sosteniendo con una mano una botella de tequila y con la otra el micrófono, además de una visible movilidad limitada para cantar, ya que su público y el coro llevaban el tema.

Ante la escena, el encargado de publicar el fragmento interpretó el estado etílico del vocalista e incluso manifestó se le antojaría estar de la misma manera. “Hasta cruda me dio de solo verlo. Ganotas de andar bien Mimoso”, escribió el internauta en sus redes.

Los seguidores de Luis Antonio estaban incrédulos con su actuar, pues hace tiempo el sinaloense había dejado la bebida.

“Qué paso con el Mimoso si no tomaba”, “Se les olvida que es trabajo y le deben un respeto al público”, “Iba tan bien, en toda la pandemia se la paso diciendo que ya no tomaba. En serio creí que ya no lo haría de nuevo”, fueron algunos de los comentarios.

Sin embargo, otros seguidores aseguraron que luego de ver el video, las pruebas de una posible recaída en la bebida eran más que evidentes.