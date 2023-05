Luis Fernando Peña apuesta por la paternidad responsable y se realiza la vasectomía irreversible

Desde antes de que naciera su segunda hija, junto con su esposa decidió ya no tener más hijos: “Somos justos los que estamos, y los necesarios”, dijo Luis.

Luis Fernando Peña se convirtió en papá de su segunda hija en octubre de 2021, desde antes del nacimiento de su bebé, él y su esposa Aly Noris decidieron no tener más hijos por lo que, ella aprovechó el parto para ligarse, y él, hace unos meses, después de tener que aplazar la cirugía por compromisos de trabajo, se realizó la vasectomía, un procedimiento muy rápido, de alrededor de 20 minutos y gratuito. El actor acudió al Centro de Salud Manuel Contria y fue operado por el especialista Francisco Morales, a través de la conexión con World Vasectomy Day, una institución que promueve la vasectomía como el método ideal para una paternidad responsable.

¿Hace un tiempo me comentaste que te harías la vasectomía, ya disté el paso, qué te motivó a tomar esta decisión que es muy importante para las parejas cuando ya han formado su familia?

“Exacto, justo eso fue lo que me motivó a realizarla. Ya lo había decidido desde hace mucho tiempo, casi desde antes de que naciera Aitana, más de un año y meses por cuestiones de tiempo lo estuve aplazando hasta que por fin nos pusimos de acuerdo el médico y yo, un especialista en vasectomías. Él vino desde Guadalajara exclusivamente a hacerme la cirugía. Fue un proceso rapidísimo, fue más rápido el procedimiento que el papeleo, la espera previa”

¿Es cierto que hay que tener una preparación de 12 semanas antes de la cirugía?

“Sí, esto se hace para ver cómo está la salud del paciente porque a fin de cuentas no deja de ser una cirugía: niveles de glucosa, los síntomas vitales que estén bien, hay una pequeña dosis de anestesia local, también influye, si el paciente presenta una anomalía a nivel zona, a nivel testicular ya sea por alguna infección, cualquier cosa, se descarta como candidato para la cirugía, por eso tiene que pasar ese tiempo para ver si estás en condiciones para hacerte la vasectomía”.

Se operó en el Centro de Salud Manuel Escontria, a través de la conexión con World Vasectomy Day, institución que promueve la vasectomía como el método ideal para una paternidad responsable / Cortesía

¿Cuándo estuviste en la filmación de Que viva México tuviste una infección muy fuerte, incluso pudiste haber perdido un testículo, no había ninguna contraindicación por esto?

“No, afortunadamente no tuvo nada que ver, bueno sí y no, no afectó el procedimiento previo a la vasectomía, nunca se me descartó como apto para la cirugía pero esta infección que ya tiene más de año y medio lo que provocó fue una fibrosis en el testículo que estuvo infectado, entonces al tener esta fibrosis el conducto por donde corre el esperma estaba más abajo, entonces lo único que sucedió fue que tuvieron que remover un poquito más la zona para encontrar el conducto y aplicar un poco más de anestesia porque estaba un poco más profundo, era más doloroso pero realmente no afectó en nada”

¿Esta fibrosis ya no se quita?

“No, ya no. Ya me revisó el especialista, incluso me abrieron y me dijo que no hay ningún tema, que esa fibrosis puede vivir ahí, al final del día ya está de adorno”.

¿El problema pulmonar que tuviste también durante tu participación en Las estrellas bailan en hoy tampoco fue una contraindicación?

“No porque como no hay anestesia general no afecta en absoluto, realmente todo marchó muy bien”.

Luis Fernando Peña, al convertirse en padre por segunda ocasión, decidió junto con su esposa Aly Noris que no tendrían más hijos y por ello, recientemente se realizó la vasectomía. / Instagram: @luisfernandop_mx

¿Hay una institución World Vasectomy Day, tu vínculo fue con ellos?

“Si, lo que está buscando esta institución primero es crear conciencia, no nada más a nivel México sino internacional para tener una paternidad responsable, así le llaman ellos y sobre todo dar a conocer que México es uno de los países donde se hace la vasectomía completamente gratis y te la pueden hacer en cualquier centro de salud, no necesitas ir a un hospital”.

¿Seguro Social, ISSSTE y demás?

“Ellos lo tienen en sus hospitales, por supuesto, pero el sector salud, salubridad como le llama mi abuelita, para la gente que no tiene prestaciones de salud, hay un área específica de vasectomías en estos centros donde puedes llegar, llenas tu solicitud como tal y es completamente gratis. En el papeleo les comienzan a hacer los estudios previos y si son aptos, se fija una fecha y listo. En mi caso mi cirugía estuvo programada a la 1, yo llegué cuarto para la 1, entré a quirófano después de los últimos estudios a la 1:20, que te toman presión, tus signos vitales y al cuarto para las 2 estaba ya fuera”.

¿Sabes en qué casos está contraindicado?

“Hombres con diabetes, que justo en ese momento presenten infección en vías urinarias, lo que hacen es atender lo que está mal en ese momento y reprogramar”.

Luis Fernando Peña, al convertirse en padre por segunda ocasión, decidió junto con su esposa Aly Noris que no tendrían más hijos y por ello, recientemente se realizó la vasectomía. / Instagram: @luisfernandop_mx

¿Cómo fue tu anestesia?

“Es como si fuera una pluma, como las que hacen las pruebas de diabetes, disparan una dosis de anestesia Madjet xl, así se llama el instrumento”.

¿Hay dolor, tenías nervios?

“No estaba nervioso, muy tranquilo. Yo soy muy chillón para las agujas y eso, pero no, no sentí dolor, lo único que sientes es un piquetito en la zona “.

¿Como es anestesia local te das cuenta de lo que te están haciendo, cierto?

“Sí, yo estuve consciente todo el tiempo, te operan acostado, el doctor te va diciendo lo que te va haciendo, máximo en 20 minutos ya estás”

¿Te pusieron clip o sutura?

“Me hicieron una electrosutura, no hay puntos no hay grapas, es una incisión de menos de un centímetro, entonces lo que hacen es limpiar la zona, suturar por dentro y con un parche se pega y se retira en cuatro días y la herida ya está cerrada”.

¿Qué medidas de higiene debes tener después de operado?

“Llevar tu vida normal, es una cirugía ambulatoria. Yo salí entre que regresé con el doctor, me dio las indicaciones, los medicamentos que tenía que tomar, salí a las 2 de la tarde, poco más de una hora después de que llegué”.

¿Qué te mandan antibióticos?

“Sí, también un desinflamatorio y ketorolaco para las cuestiones del dolor. Es más, la incomodidad que el dolor, es como si te aguantaras mucho las ganas de hacer pipí que es incómodo, así nada más”.

¿Por cuánto tiempo no puedes hacer ejercicio?

“Mi vida normal de ir a trabajar, bañarme, ir al baño, todo normal, no pude hacer ejercicio en 15 días y nada más”.

¿En qué momento ya está asegurado que no puede haber un embarazo, hay que esperar un tiempo?

“No, esta operación, no es una ligadura, lo que me hicieron fue extraer los conductos y cortar un centímetro de ambos conductos entonces no hay manera de que pase el esperma por el conducto, esta operación es 99.99% seguro que no vuelvas a ser fértil”.

¿La vida sexual en cuánto tiempo se puede retomar?

“En 7 días, de hecho, se debe retomar para seguir estimulando el aparato reproductor como hacer una limpia de los canales que queden completamente vacíos de cualquier esperma”.

¿Es una cirugía reversible?

“No, esta cirugía es completamente irreversible. Acá la decisión estaba tomada desde hace casi dos años, desde que nos enteramos que estábamos embarazados de Aitana, ambos tomamos la decisión de someternos a la cirugía, Aly se ligó cuando nació Aitana, aprovechó y al fin después de tanto tiempo yo me hice la vasectomía. La probabilidad de ambos es de 99.99% de no quedar embarazados. Aly y yo tomamos la decisión juntos, yo le dije a Aly que si quería nada más me la hacía yo y ella me dijo: yo también, somos pareja, somos un equipo”.

Luis Fernando Peña apuesta por la paternidad responsable y comparte que se hizo la vasectomía irreversible

/ Cortesía Luis Fernando Peña

¿Qué le dirías a los hombres que todavía tienen la duda o no están totalmente convencidos de recurrir a la vasectomía?

“Que lo piensen bien, que investiguen, yo creo que es más hombre el que toma la decisión de hacérsela que el que anda dejando hijos regados por todos lados. En nuestro caso que ya sabemos que no queremos tener más hijos puedes estar mucho más tranquilos. Yo invito a los hombres a que investiguen porque me queda claro que es una falta de información, vivimos en un país machista y de repente los tabúes, la falta de información, la ignorancia hace que lleguen comentarios como muchos que lo hicieron de: ‘ay, mejor que se ligue ella’, y ella ya está ligada’.

¿Esta institución a la que acudiste trabaja en muchos países, cierto?

“Sí, cada año celebran en países diferentes el Día internacional de la Vasectomía, en 2020 le tocó a México, el año pasado a Brasil y así van recorriendo el mundo. Es una institución que trabaja bajo donativos y lo único que hacen es alentar a los hombres a que nos hagamos la vasectomía, por muchos motivos, en mi caso fue por no querer tener más hijos. Una planificación de familia, somos justo los que estamos y los necesarios”

¿Dónde atienden en México?

“Se les encuentra por internet, no tienen una sede como tal, la sede está en Nueva York”.

¿Dónde te operaste?

“El doctor se llama Francisco Morales y me operó en el centro de salud Manuel Escontria, al sur de la CDMX”.