Luis Miguel grita a los cuatro vientos su amor por Paloma Cuevas a través de redes sociales

Desde el 2022 se rumora que Luis Miguel y Paloma Cuevas,

Luis Miguel no deja de ser el centro de atención este 2023 y es que desde que anunció su regreso a los escenarios las cámaras capturan cada paso que da.

En esta ocasión lo cacharon en un momento romántico a lado de su novia Paloma Cuevas, con quien en un inicio buscaba que no fueran captados juntos, pero luego de que la noticia del romance se corriera la pareja decidió relajarse y simplemente dejar fluir su relación.

No obstante, se sabe que Luis Miguel es conocido por mantener en privado su vida personal, por lo que resulta muy impresionante para las personas que se hagan publicaciones en sus redes sociales de algo que no tenga que ver con su música.

La pareja se nota más enamorada y feliz que nunca. / Instagram: @luismiguel

Pese a que hace un tiempo compartió una foto con su madre, algo que encendió las redes, nuevamente dio de que hablar al presumir un agradable momento que vivió a lado de Paloma, se trata de un clip con fotos de ambos, esto a manos de la revista Hola.

Se rumora que el matrimonio de la feliz pareja se encuentra próximo a suceder. / Instagram: @palomacuevasofficial

Lo interesante también es que el clip iba acompañado de la famosa canción Come Fly with Me de Frank Sinatra.

Las fotografías fueron tomadas en París, en donde acudieron al festejo de Daniel, hijo de Rosa Clará y Anne-Marie Colling.

El Sol de México compartió detalles de su vida privada algo que sorprendió a sus fans. / Twitter: @radiotuyyolm

Este resultó ser el paisaje correcto para que ambos se les viera sumamente enamorados y felices al llegar al recinto del evento.

Te podría interesar: Julio Preciado arremetió contra los populares corridos tumbados: “dan pena ajena”

Incluso han comenzado los rumores de que podría existir una boda pronto, no obstante al momento ninguno de los dos han dado detalles de ello.