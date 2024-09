Luis Miguel y Paloma Cuevas se habrían casado, confirma su amigo Rafael Herrerías

El reconocido empresario taurino, Rafael Herrerías, amigo cercano de Luis Miguel, ha revelado que el famoso cantante y la diseñadora Paloma Cuevas habrían contraído matrimonio en una íntima ceremonia. Herrerías aseguró haber sido invitado a la boda, aunque no pudo asistir.

Durante su paso por la alfombra roja de ‘Los 300 líderes más influyentes de México’, el pasado 5 de septiembre, Herrerías confirmó a los medios que la pareja ya se casó: “Sí, fui invitado, pero estaba carísimo ir hasta allá. Fue hasta allá en... no me acuerdo cómo se llama, pero sí, claro que me invitaron. No fui porque tenía a mi señora mal y no podía”, explicó.

Además, Herrerías destacó el buen momento que vive Luis Miguel en su carrera: “Está rompiendo todos los récords del mundo de presentaciones y de llenos absolutos en todos lados”, afirmó.

Recordemos que el Tour 2024 de Luis Miguel no para de tener llenos totales donde se presenta y el intérprete de “La chica del bikini azul” se ha colocado como el artista latino de mayor venta de boletos en el mundo y figura en el top de las listas de Spotify junto a figuras internacionales como Michael Jackson, Elton John y Frank Sinatra.

Sobre Paloma Cuevas, comentó: “Es una gran mujer. A final de cuentas es una gran mujer y él la aprovecha. Qué bueno que estén contentos y que estén bien”.

En cuanto a la posibilidad de que la pareja tenga más hijos, el empresario lo descartó: “No creo que quieran más hijos. Él ya tiene tres y ella dos. Están muy contentos, pero ya no es necesario. A estas edades ya no”.

Con estas declaraciones, los rumores sobre el matrimonio de Luis Miguel y Paloma Cuevas cobran más fuerza, aunque la pareja aún no ha hecho ningún anuncio oficial para confirmar o desmentir la noticia.

Luis Miguel y Paloma Cuevas ya se habrían casado en Las Vegas

En junio de este año, surgieron rumores de que el icónico cantante Luis Miguel contrajo matrimonio con la diseñadora Paloma Cuevas, aparentemente en Las Vegas, Nevada.

La noticia fue revelada por Luis Alfonso de Borbón, empresario e integrante de la familia real española, durante una alfombra roja de los Beef Award.

En una entrevista retomada por el medio español Y ahora Sonsoles, el empresario aseguró que Luis Miguel y Cuevas ya son marido y mujer.

Al ser cuestionado por los periodistas sobre los supuestos planes de boda de la pareja, Luis Alfonso de Borbón sorprendió con su respuesta: “Ya están casados, en Las Vegas. Claro que estuvimos nosotros allí también, ¿no visteis las fotos o qué?”, comentó con seriedad.

Sin embargo, Margarita Vargas, esposa de Luis Alfonso de Borbón, se mostró incómoda ante las cámaras y respondió: “Tiene mucho sentido del humor”, insinuando que podría tratarse de una broma por parte de su esposo.

Cabe señalar que, dicha información nunca fue confirmada por los involucrados, ni por nadie cercano al cantante.

El cantante se adelantó para ver que el helicóptero estuviera listo, mientras Paloma se tomó su tiempo / 305shock y Grosby Group

Historia de amor de Luis Miguel y Paloma Cuevas

Recordemos que Paloma y Luis Miguel se conocieron desde que eran niños y comenzaron a convivir gracias a la amistad entre los padres de ambos, Luis Rey y el torero Victoriano Valencia.

Pese a que la vida los separó en su momento, se reencontraron durante la década de los noventa, cuando él estaba saliendo con Aracely Arámbula y ella con Enrique Ponce.

A lo largo de los años, las dos parejas se hicieron muy cercanas, tanto que el intérprete de ‘La incondicional’ pidió a Cuevas y a su entonces esposo que fueran padrinos de su hijo mayor en 2007.

Como se sabe, la relación de Arámbula y el cantante, que comenzó en 2005, terminó en 2011, con dos hijos en común. En tanto, la unión entre Paloma Cuevas y Ponce culminó en 2020, luego de 24 años de matrimonio y dos hijas.

A dos años del divorcio de la diseñadora de modas, el programa ‘Chisme no like’ dio a conocer que Luis Miguel estaba viviendo en Madrid, donde coincidía con su ahora pareja. Tras meses de especulación, salieron a la luz varias fotos que confirmaban su relación.

