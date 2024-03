Lupillo le pide una disculpa a Maripily y ella rompe en llanto; así se vivió el momento

Estamos a tan solo unas horas de conocer al nuevo eliminado de La casa de los famosos de Telemundo; en esta ocasión hay cuatro personajes muy fuertes que se encuentran en la cuerda floja: Alfredo Adame, Maripily Rivera, Cristina Porta y Lupillo Rivera.

En los últimos días, Maripily Rivera reveló a todos los habitantes que ya no sería parte del “team Tierra”, debido a que sus compañeros la habían traicionado, por lo que jugaría sola.

Además, la puertorriqueña jugó una carta que nadie esperaba, ya que le dio puntos a Lupillo durante la nominación, y al parecer, sus compañeros del Cuarto Tierra notaron la traición, lo que generó un ambiente muy tenso en la casa y ocasionó varias peleas.

Mira: LCDLF: Alfredo Adame admite que quería golpear a Cristina Porta en vivo y censuran las cámaras: Video

El pasado domingo 24 de marzo, la empresaria y el cantante se enfrentaron en la cena de nominados y fue ahí donde ambos se sinceraron sobre lo sucedido.

En esta ocasión, Lupillo conmovió hasta las lágrimas a su compañera, ya que le confesó que tiene una gran tristeza por todo lo que ha sucedido, pero dejó en claro que todo se trata de un juego.

Te puede interesar: Adamari López, de luto tras la muerte importante miembro de la su familia: “La enfermedad te llevó pronto”

El cantante también le pidió a la producción que en el momento que salga Maripily le puedan enseñar cómo votó él, para que ella se dé cuenta de que nunca lo traicionó, como ella ha dicho en varias ocasiones.

Por su parte, Maripily le agradeció a Lupillo todo lo que le ha enseñado durante estas semanas en el reality de Telemundo, pero lamenta que no se dio la oportunidad de conocerlo.

La empresaria también destacó que Lupillo es un gran estratega, pero le entristece todo lo que ha sucedido entre ellos.

Maripily Rivera

“Eres un gran hombre más allá de lo que puedas hacer. Las estrategias no te hacen malo, ni todo lo que has hecho es un complot… Me entristece todo lo que han dicho y han hecho, porque tú sabes que las cosas que han dicho son mentira y me voy muy triste porque yo los cuidé y te cuidé a ti también. Entonces me llevo mucha tristeza en el corazón”.