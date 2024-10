Lupillo Rivera arremete contra sus sobrinos: “El dinero los cambia”

El cantante se sinceró con sus seguidores a través de su cuenta de Instagram, revelando que se siente profundamente defraudado por sus sobrinos, al parecer por los hijos de Jenni Rivera, debido a los conflictos familiares que han venido enfrentando en los últimos meses.

Desde hace varios meses, los hijos de Jenni Rivera han estado inmersos en una fuerte disputa legal contra su abuelo, Pedro Rivera, y su tío, Juan Rivera. Esta batalla legal ha generado un evidente distanciamiento en la familia Rivera, quienes antes compartían una relación más cercana.

El patriarca de la dinastía Rivera habló frente a las cámaras. / Instagram

El conflicto legal surgió cuando un juez de la corte federal de Los Ángeles admitió una demanda interpuesta por los hijos de Jenni en contra de su abuelo materno, Don Pedro Rivera, y su compañía discográfica Cintas Acuario. La acusación principal es por la presunta explotación indebida de las grabaciones de su madre, conocida como ‘la Diva de la banda’.

Por otro lado, el conflicto entre Chiquis Rivera y Juan Rivera, hermano de Lupillo, tiene un origen diferente. Chiquis y Juan colaboraron en la composición de la canción Abeja Reina, junto con Bobby Castro. Sin embargo, la tensión surgió cuando Chiquis, supuestamente, no le dio el debido crédito a Juan, lo que ocasionó otro distanciamiento entre los familiares.

Chiquis Rivera se siente amenazado / Redes sociales

“El dinero los cambia": la desilusión de Lupillo

Lupillo Rivera, conocido como el Toro del corrido, ya había manifestado su tristeza por el distanciamiento familiar durante su participación en el reality La casa de los famosos de Telemundo. En aquel momento, expresó que, tras finalizar el programa, buscaría reestablecer la relación con sus sobrinos y hermanos. Sin embargo, la realidad parece haber sido distinta, y la reconciliación se ve cada vez más lejana.

En una reciente transmisión en vivo desde su cuenta de Instagram, Lupillo se mostró afectado y habló abiertamente sobre los problemas que enfrenta su familia.

“Si les quiero decir a toda mi gente que ando agüitado, mi raza. Como a mí lo único que me queda es el público para poder platicarle estos problemas”, confesó el cantante, dejando entrever que la ruptura con sus familiares lo ha afectado profundamente.

Lupillo también relató una situación en la que se sintió traicionado por sus sobrinos: “Hace unas tres semanas me pusieron entre la espada y la pared, que no sabía si hacerme para acá o si hacerme para allá. No sé si contar la verdad o contar la mentira o si contar lo que realmente está pasando y lo que realmente no tiene que pasar”.

Lupillo Rivera asegura que existe una distanciamiento con su madre / Telemundo

A lo largo de su transmisión, el cantante lamentó cómo el dinero ha impactado la relación con sus familiares.

“Es triste que el dinero los cambie, porque el dinero los cambia”, expresó, dejando claro que se siente decepcionado por la forma en que sus sobrinos han manejado la situación.

A pesar de sus sentimientos, Lupillo envió un mensaje sincero: “Les mando un saludo a mis sobrinos, les mando un saludo muy sincero a mis sobrinos”.

Con estas declaraciones, Lupillo Rivera pone en evidencia que la familia Rivera atraviesa por uno de sus momentos más complicados. Lo que parecía ser un intento de reconciliación se ha convertido en una profunda decepción, marcada por las disputas legales y los desencuentros personales.

Aunque Lupillo ha expresado su deseo de acercarse nuevamente a sus sobrinos, parece que el conflicto, alimentado por el dinero y las tensiones, sigue distanciando a una de las familias más famosas del mundo de la música.