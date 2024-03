¿Lupillo Rivera le coqueteó a Geraldine Bazán llegando a La casa de los famosos? Así fue su reacción

En medio de la controversia que vive La casa de los famosos y Telemundo, el reality dio una contundente sorpresa a sus habitantes, ya que ingresó a dos personalidades a que vivan la experiencia de la competencia.

Una de ellas fue Geraldine Bazán, quien ingresó a la casa el pasado miércoles 13 de marzo; pese a que en redes sociales surgieron especulaciones de quienes serían los nuevos participantes que suplirían a los que abandonaron la disputa, la actriz causó total sorpresa entre usuarios al llegar al reality.

Y no solo en redes sociales, sino que algunos concursantes del show también se quedaron boquiabiertos con la llegada de la guapa histrionisa, tal fue el caso de Lupillo Rivera.

Geraldine Bazán / Twitch

Lupillo Rivera reacciona muy coqueto a la llegada de Geraldine Bazán a LCDLF

Al abrir las puertas de la casa y ver que se trataba de Bazán, sus ahora compañeros la recibieron entre gritos de emoción y abrazos. Por esta razón, la famosa, muy contenta, saludó a todos. Sin embargo, dejó al final a Lupillo.

Lo que más llamó la atención fue la reacción de Lupillo al ver a Geraldine entrar al reality. ¡Estaba muy nervioso, pero también coqueto!

Y es que el hermano de Jenni Rivera reaccionó con una risa nerviosa luego de que vio a la histrionisa saludar a sus compañeros, pero, al final, también se acercó y la abrazó, entre risas.

No cabe duda que el también conocido como ‘Toro del corrido’ quedó anonadado con la belleza de Geraldine, por lo que no pudo dejar de mirarla en su pequeño encuentro.

Así fue el momento:

¿Lupillo está enamorado de Geraldine Bazán?

Recordemos que en el año 2023 surgió el rumor de que Lupillo tendría un romance con la famosa después de que publicó un video en él que coqueteaba a una foto de ella. ¡El video se volvió viral!

“'Írala, no me veas así Geraldine Bazán, írala como me ve, írala como me está viendo, me vas a meter en problemas, no me veas así”, dijo Lupillo mientras le lanzaba besos a la foto de la actriz.

Lupillo Rivera Enamorado de Geraldine Bazán pic.twitter.com/4rFr0BfzpU — La Portada A.I (@LaPortadaAI1) August 7, 2023

Como era natural, Geraldine reaccionó a este controversial, pero divertido video y aseguró que se trataría de una broma de él, dado que no existe un romance entre ellos. No obstante, usuarios consideraron que en este momento sí se podría dar un amorío entre ambas celebridades en La casa de los famosos. ¿Será?