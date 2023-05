Lupillo Rivera y Giselle Soto reaparecen juntos y dan la cara ante rumores de infidelidad

Lupillo River y Giselle Soto no descartaron el volver a estar juntos.

Lupillo Rivera estuvo en el ojo del huracán, luego de que se desataron rumores de una posible infidelidad por parte de su pareja, Giselle Soto, al lado de un boxeador.

Estas especulaciones dieron arduamente de qué hablar, incluso a ‘El Toro del Corrido’ se le cuestionó sobre una posible reconciliación con su ex y también madre de sus hijos, Mayeli Alonso.

A raiz de todo lo anterior, Lupillo y Giselle reaparecieron juntos y rompieron el silencio, ya que aclararon el tema de la presunta infidelidad por parte de la joven, pues el hermano de Jenni Rivera dejó claro que “inventaron muchas cosas falsas”.

En días pasados, trascendio que Lupillo Rivera y su novia Giselle Soto terminaron. / Facebook: Lupillo Rivera/@fernandovargas_jr

“No creo que haya una razón específica por la cual nos decidimos dejar, simplemente, yo siento que pasaron muchas cosas; el cargo se nos empezó a hacer muy pesado”, dijo Giselle para Despierta América.

Giselle Soto explicó que terminaron por acuerdo común entre los dos. / Facebook: Lupillo Rivera/@fernandovargas_jr

Y agregó: “yo no lo veía tan feliz, ni yo no me sentía tan feliz y es cuando decidimos, (dije) '¿sabes qué? Yo te amo, tú me amas y sí, tu felicidad va a regresar cuando yo no esté contigo, creo que es lo mejor que podemos hacer”.

Así lo dijeron Lupillo Rivera y Giselle Soto:

Sin embargo, Soto puntualizó que ambos seguirán siendo captados juntos, dado que “aún hay amor”.

Finalmente, compartieron qué es lo que tendría que pasar para que ambos retomen su relación.

Lupillo Rivera habría corrido a Giselle de la casa al enterarse de la infidelidad / Instagram: @gorgizz

“Yo creo que ahorita, específicamente, tiempo. Yo soy una mujer joven, nunca he sido casada, no tengo hijos… He encontrado al hombre con el que quiero estar para siempre… Cuando él esté listo y tenga el tiempo, yo voy a estar ahí, no para siempre, pero ahí voy a estar”.

Y Lupillo Rivera continuó: “las cosas tienen que pasar y la cosas se las tenemos que dejar en las manos de Dios… Y si eres para mí, Dios te va a regresar hacia mí, y yo soy para ti, Dios me va a regresar hacia ti”.