Lupita D’Alessio asegura que su salud se vio afectada debido a la separación de su hijo Ernesto

Fue a finales de junio pasado que Ernesto D’Alessio y Charito Ruiz anunciaron que habían tomado la decisión de separarse, luego de 16 años juntos.

Cabe señalar que la pareja no dijo muchos detalles al respecto de esta decisión. Sin embargo, en TVNotas te dimos a conocer que Ernesto le había sido infiel y a pesar de que intentaron salvar su matrimonio Charito no logró superar la traición.

Lupita D’Alessio, madre del cantante dejó entrever que Charito su exnuera maltrataba a su hijo, después de perdonar la infidelidad.

Charito Ruiz y Ernesto D’Alessio se casaron en 2007 y tuvieron 4 hijos en total. / Instagram: @charitodalessio

Ahora en una entrevista para el programa Ventaneando, la Leona dormida reveló que esta separación le ha afectado su salud. Al grado que tuvo que acudir al hospital porque además de agenda laboral, se preocupó por el bienestar de su hijo.

“No fue fácil, por su separación, o sea fue difícil para mí, porque junto con la gira me salieron tres úlceras nerviosas y sí me complicó, porque el dolor de un hijo, es tu dolor. Ya pasó, ahora está mejor que nunca. Está súper bien. Está guapo. Está lindo, cantando espectacular. Ya la tormenta pasó, entonces, vamos para adelante”, dijo.

La cantante confesó que tuvo que viajar a Morelia para que fuera revisada: “Viajé a Morelia y me regresé a México, para que me revisaran y eran tres úlceras nerviosas; entonces, me tuvieron que hacer un tratamiento para seguir la gira y ya”.

La intérprete de ‘Mudanzas’ confesó que su hijo Ernesto hoy estás más contento: “Hasta ahorita feliz, él está feliz, pues yo te digo, muy contento. Me gusta como se ve ahora. Se ve más liberado. Eso es padre, porque ves a una persona se quitó cosas que no, pienso que no le hacían bien”.