¿Luz Elena González le fue infiel a Rafael Amaya con Luis Miguel?, ella responde

La actriz Luz Elena González dijo que cuando salió con Luis Miguel, luego de una cena; él le confesó que Paloma Cuevas era una mujer muy guapa, con un porte y una elegancia única.

Recordemos que la actriz anduvo con el cantante hace 18 años, sin embargo; no se dio una relación entre ellos porque aun estaba enamorada del actor Rafael Amaya.

Platicamos con Luz Elena en la primera Marcha de la comunidad LGBTTT+ en la alcaldía Miguel Hidalgo, y en el encuentro con los medios se le preguntó si a ella le molesta que le pregunten sobre Luis Miguel, por lo que la actriz dijo: “Claro que no, después de cuantos años, lo único que sí tengo que aclarar es que en su momento Rafa y yo terminamos y al otro día comencé a salir con Luis Miguel. Si fue rápido, pero no me importó. Yo pelé, enterré y me fui”.

Además, agregó que “independientemente de ser una relación desgastada y que ya se tenía que terminar, ya estaba la oportunidad de conocer a alguien especial en la vida. Ya tengo una experiencia bonita que contar a mis hijos, y hasta a mi marido (risas)”.

Al cuestionarla sobre qué opina de que Luis Miguel se deja ver más seguido y luce mejor, Luz Elena comentó: “Yo creo que se ha dejado ver como siempre, es que la edad te va cambiando y me da gusto que esté así, a él siempre le gustó Paloma, siempre”.

Luz Elena González asistió a la primera Marcha LGBTQ+ / Luis Marín

Al preguntarle si siempre le gustó Paloma, la actriz reiteró, “Claro, porque a mí me lo dijo y lo platicamos en una cena y Flor Rubio también lo comentó. Yo se lo platiqué, Luis Miguel desde que tuve la oportunidad de conocer a Enrique Ponce y a Paloma, en una cena con Luis Miguel en Acapulco. Él me dijo: ’¿Verdad que es una mujer hermosa, y elegante, está guapísima y con mucha clase?’, y yo le dije, ‘tienes razón, es así’”.

Sobre el romance de los famosos agregó, “No sé, yo no puedo opinar de algo que no sé, solo sé que son dos personas, dos seres humanos que están enamorados, están felices, y qué viva el amor”.