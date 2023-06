Luz Elena González le reclama a su marido por no invitarla a ver a su ex, Luis Miguel en concierto

Luz Elena aseguró que no mantiene contacto con el contacto por lo que no hay otra manera de conseguir los boletos con el Sol de México.



Luz Elena González fue abordada por las cámaras de Ventaneando para platicar acerca de sus proyectos que actualmente tiene; sin embargo, aprovecho los micrófonos para acusar a su marido de no llevarla a ver a su ex, Luis Miguel.

Y es que recordemos que el Sol de México y la actriz sostuvieron un tórrido romance a finales de la década de los 90, donde una supuesta infidelidad pudo haber puesto fin al noviazgo entre los dos famosos

“Este año ya no me invito, si querían saber si voy a ir, no voy a ir, porque no me invito”, comenzó el reclamo para después ver a las cámaras y mandar un mensaje a su esposo.

“No me invitaste mi vida”, y es que asegurar que “sí, hubiera salido boletos obviamente, pero creo que dicen que ni hay”, Y es que recordemos que los recintos en donde se presentaría el Sol hicieron Sold Out rápidamente.

Y es que pedirle boletos a su ex, no es opción, pues Luz Elena asegura que no tiene contacto con el cantante como, como en su momento, el Canelo Álvarez confesó lo tendría con Luis Miguel: “No tengo tantas palancas”.