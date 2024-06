Lyn May “desconoce” a Marcos Valdés tras poner en duda su romance con ‘Tin Tan’

Hace algunos días, Lyn May contó sobre el romance fugaz que sostuvo con Germán Valdés, mejor conocido en el mundo del entretenimiento como ‘Tin Tan’. Aunque no ofreció muchos detalles, habló muy bien del fallecido artista.

“Tin Tan fue muy buen am4nt3... cada que salíamos de trabajar, nos íbamos a la bohemia… después nos íbamos ya sabes...”, expresó durante una entrevista para el programa ‘El minuto que cambió mi destino’”

Estas declaraciones fueron puestas en duda por Marcos Valdés, sobrino de ‘Tin Tan’, quien sugirió que era imposible que la vedette y su tío se hubieran conocido.

“Lyn May es muy linda, yo le mando mil besos, pero es un poquito aventada, tú lo sabes, pero Tin Tan no es de su época. Yo pienso que no son contemporáneos. Mi tío era tremendo ligador”, indicó en un encuentro con la prensa.

Los amantes de Lyn May pic.twitter.com/lK4y7F2R13 — La Comadrita (@lacomadritaof_) June 3, 2024

Checa: Lyn May protagoniza pelea con usuaria en redes sociales ¡La criticó por su aspecto físico!

Lyn May le responde a Marcos Valdés

Durante un enlace telefónico, Lyn May insistió en que sí tuvo una relación con ‘Tin Tan’ y dijo desconocer a Marcos Valdés, pero aseguró que, probablemente, no había nacido en esa época y por ello ponía en duda su romance con el artista.

“Yo no conozco a ese señor. No sé quién es. Yo te puedo hablar de ‘Tin Tan’ y mi relación con él, pero un señor que todavía no venia ni en el 3sp3rm4 no te puede decir nada de eso. Las ocasiones que he oído hablar de él es porque me ha tirado” Lyn May

Si bien dijo no conocer a Marcos, mencionó que sí tuvo encuentros cercanos con su padre, Manuel ‘el Loco’ Valdés, aunque no fue algo tan serio, a diferencia de ‘Tin Tan’, con quien habría durado un año.

“Eran muy diferentes. ‘Tin Tan’ era un bohemio. Con el loquito nada más eran agarrones y con ‘Tin Tan’ fue una relación de un año. Con ‘Tin Tan’ fue en serio. Lo quería mucho”, manifestó.

Te podría interesar: Lyn May intentó irse de este plano al ver su rostro tras inyectarse aceite: “No me quería ver en un espejo”

Lyn May asegura tener pruebas de su romance con ‘Tin Tan’

Para concluir con el tema, la actriz de ficheras afirmó que buscaría pruebas de su romance con ‘Tin Tan’ para mostrarlas y así despejar las “dudas” que se pueden tener al respecto.

“Voy a buscar, como me he cambiado de casa como tres veces. Cuando me casé por la iglesia, quemé todas las fotos porque, imagínate, casada por la iglesia y con esas fotos en la casa, pues me iba a romper la m… mi marido”, concluyó.

Hasta el momento, Marcos Valdés no se ha pronunciado sobre las recientes declaraciones de Lyn May.

Mira: Video: ¿Peso Pluma y Lyn May lanzarán una canción?