Mane a Tania Rincón: “¡Ubícate!”, dice que no le quería quitar su trabajo

Hace unos días, Tania Rincón se sinceró sobre un momento que la hizo sentir incómoda. La conductora del programa ‘Hoy’ se sinceró con Maca Carriedo y dijo que una vez sintió que una invitada al programa había tenido el atrevimiento de decir que se quedaría en el matutino dando a entender que iba por su lugar.

“Hay mucho descaro de la gente. El otro día, una muchachita al aire me dijo: ‘No, mejor quiero tu trabajo’”, contó.

Todo apunta a que a esa persona a la que se refería era Manelyk, quien participó en ‘Las estrellas bailan en Hoy’.

Mane hizo un comentario que no le agradó a Tania / YouTube

Mane se lanza contra Tania Rincón: “Quería llamar la atención”

Mane, al hablar sobre sus proyectos en un encuentro por la prensa, un reportero le preguntó: '...o en Hoy que le querías quitar el trabajo a Tania’. A esto, ella contestó: “Ahí sí se pasaron porque yo no sé si ella quería llamar la atención o quería algo para que el pódcast en donde estuvo como que sonara porque no vi que sonara nada de lo que haya dicho ella más que lo que habló de mí, entonces creo que la chica necesitaba un poco de atención y la verdad es que si yo quisiera estar en Hoy, pues ya… g0rd4 ubícate”, indicó.

“No mi amor, yo no quiero estar en Hoy. No te voy a quitar tu trabajo. Tranquila”, añadió.

Además, reiteró que solo fue una broma que hizo y no tiene ninguna intención de quitarle el trabajo: “Creo que las cosas lo tomaron a mal… fue una broma, así soy yo. Soy graciosa, soy bromista, ya si la gente no entiende eso y lo agarran a mal, tienen dos trabajos: entenderlo solitas, a ch¡ng4rs3 o a acoplarse”.

Igualmente, la estrella de realities dijo que ha tenido la oportunidad de convivir con ella y no tiene ningún problema insistiendo en que Tania necesitaba de esa atención para sobresalir en el programa donde lo declaró: “Yo no tengo ningún problema ni con ella ni con nadie. Ya saben que cuando tengo un problema con alguien voy y lo digo. De verdad que fue una tontería que hicieron tan grande, pero bueno, igual y lo necesitaba la chica, está bien”.

Manelyk finalizó comentando que no le interesa estar en el matutino más importante de México porque no va con su estilo de vida y solo busca proyectos que duren unos meses y luego moverse a otro.

¿Qué opinaron los internautas de la polémica entre Tania y Mane?

Las declaraciones de Mane dividieron opiniones de los internautas quienes comentaron a favor de Mane: “Era obvio que fue broma y Tania lo magnificó”, “Vi el video y Mane lo dijo jugando, Tania lo exageró”, “Mentiras no dijo. De esta entrevista lo único de lo que se habló fue de la parte donde mencionó a Mane, la verdad sí se pasó de inventada, ni que fuera para tanto, fue un chiste”.

Aunque otros defendieron a Tania diciendo: “¿cómo inventada? La inventada es Manelyk, por Dios”, “Tania sí es conductora, Manelyk gana de los realities, de estar sentada de panelista”, “Qué soberbia, la vida da tantas vueltas pero no lo ha vivido”, “Me cae bien Manelyk, pero por si ella no está informada, Tania tiene mucho público y es muy querida y no necesita a nadie para brillar”.

