Nodal y Ángela Aguilar criticados por su romance: Recuerdan cuando ella era muy amiga de Cazzu

Los rumores fueron confirmados, Christian Nodal y Ángela Aguilar son novios. A menos de un mes de que el cantante diera a conocer su separación definitiva de Cazzu, la madre de su hija, el cantante ya tiene una nueva relación.

En TVNotas te contamos también que Pepe Aguilar no estaría de acuerdo con el romance de su hija, pero Ángela había caído redondita a los brazos de Nodal. "Él le lleva 5 años a ella. Tiene 25 y ella apenas 20. Como todo pasó tan rápido, no hubo tiempo para que Pepe intercediera para que ella no se fuera de viaje. Se le está saliendo del huacal y eso no lo vio venir. Ahorita ya está con ella y las cosas no están nada fáciles. Pero ella está muy emocionada. No enamorada, pero sí emocionada”, nos dijo una persona cercana a la cantante.

Al confirmarse esto, las redes sociales explotaron en críticas contra la nueva pareja porque su historia va más allá y al parecer coqueteaban desde que Nodal estaba con Belinda e incluso las infidelidades, y excesos de él, fueron parte de las razones por las que rompieron su compromiso.

Ahora, los internautas recuerdan cuando Ángela se hacia ver como una gran amiga de Cazzu y Nodal, pero al parecer las interacciones entre los cantantes tenían otras intenciones desde entonces.

Puedes ver: Ángela Aguilar cayó redondita en los encantos de Nodal y Pepe Aguilar ¡no está soportando!

Ángela Aguilar fue viral por su reacción al embarazo de Cazzu y Christian Nodal / Facebook: Ángela Aguilar/Pepe Águilar/Youtube: Chisme No Like/ Archivo Tvnotas

“Ángela Panini”, “Nodal no supo respetar a su familia": Les llueven comentarios a la nueva parejita

En un video rescatado de cuando dieron a conocer el embarazo de Cazzu y Nodal, se escucha a Ángela muy emocionada porque iba a ser “tía”: “Ya le escribí. Bueno, a Christian no, a la Cazzu. Le escribí en un comentario, pero qué bonita se veía. Yo de repente estaba viendo mi TikTok, y de repente veo que le hace así (se voltea) y dije: ‘Aaaah, voy a ser tía’”.

Esto le valió un sinfín de comentarios a Ángela y le escribieron: “‘Voy a ser tía’ ay, no, qué p3rro coraje”, “Ya no es tía. Es madrastra”, “Decía que iba a ser ‘tía’ pero realmente quería ser madrastra”, “pero hay un Dios, Ángela”, “mustia”.

Mira: Ángela Aguilar rompe el silencio acerca de su romance con Nodal: “Es una continuación” ¿Ya andaban?

Angela Aguilar diciendo que va a ser tia y ahora sera la madrastra 😭 pic.twitter.com/3khPvfDUAG — Joseph (@koswild) June 10, 2024

Además, existe una fotografía en la que los tres conviven juntos en un concierto, imagen que por supuesto ya se hizo viral con comentarios como: “Digan lo que digan son un par de cínicos. Pobre Cazzu, la manera en la que convivió con la mujer que le traía ganas a su marido. Ángela salió una m0squit4 mu3rta”.

Ay no yo fui Cazzu 😭💔 y es horrible. Qué bueno mando a la verga al horrible, asqueroso y pendejo de Nodal. Y la Angelita una maldita perra... pic.twitter.com/IsVTU3ysyE — Zya (@zyapz) June 4, 2024

ellas conviviendo mientras angela aguilar por dentro queriéndose comer a nodal 🤢 pic.twitter.com/rLdVNsqI1m — ່ (@culonza) June 10, 2024

Por estas y otras ocasiones en las que Ángela se mostró cercana a ellos, el público los acabó con comentarios como: “Siempre existe alguien que quiere lo que tienes jaja y en comentarios de Instagram le ponía ‘Cazzu te quiero’ jaja”, “hipócrita la Ángela Panini”, “Nodal no supo respetar a su familia”, fueron algunos otros comentarios que surgieron en redes, defendiendo también a Belinda y sugiriendo que ahora los fans le deben una disculpa por el alboroto que se armó cuando terminaron su relación.

Checa: Kenia Os revela que tiene que dormir con alguien de su equipo debido a un fuerte temor

Wtf con angela y nodal. Cómo que lo tuvieron que pausar??? Si de todos modos planeaban regresar por qué Nodal llenó su vacío con Belinda y Cazzu y la otra todavía regresando con él jajajajajaj que pena dan — charles (@klovecena) June 10, 2024

Mejor que diga que se esperó a ser mayor de edad

No mams Nodal ni dos semanas pasaron que terminaron tu y Cazzu traigo un coraje jajajjajaj https://t.co/ZXGIj26j08 — M A Y R A 💋 (@mayracvg) June 10, 2024

Nodal dejó a su novia para luego darle anillo a Belinda, luego se fue con Cazzu y tuvo un bebé y ahora anda con una morra que conoció cuando ella tenía 17. Todo esto en 3 años.



Signo zodiacal: hombre: — Adriana Pineda 🫀 (@LaMalaC) June 10, 2024

imagínate ser Ángela Aguilar y tener el cinismo de comentarle a Cazzu en sus fotos, bendecirla diciendo que será tía para que al final se termine metiendo nuevamente con Christian Nodal con el sermón de “porque cuando nos dejamos ir, al regresar fuimos más nuestros”. 💀 pic.twitter.com/Jm1f9pwBbN — aidan (@likearider) June 10, 2024