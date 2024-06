Kenia Os revela que tiene que dormir con alguien de su equipo debido a un fuerte temor

La influencer Kenia Os, sin duda, se ha convertido en una de las figuras más populares en la industria de la música, sobre todo en los géneros pop y urbano. Ahora, la famosa decidió abrir su corazón y contar algunos detalles de su vida privada.

Kenia Os dio una entrevista para el canal de YouTube de Yordi Rosado y confesó uno de los miedos que no ha logrado superar desde su niñez.

Kenia Os posando junto a Yordi Rosado / Instagram: @keniaos

Kenia Os no puede dormir sola por esta poderosa razón

La intérprete de ‘Malas decisiones’ compartió que uno de sus temores más profundos es “la oscuridad” y mencionó que este miedo ha sido constante en su vida desde que tiene uso de razón.

“Toda la vida, desde que tengo uso de razón. Es algo que estoy trabajando y quiero encontrar el por qué. Creo que es el mayor misterio que tengo en mi vida. El por qué le tengo tanto miedo a la oscuridad”. Kenia Os

Debido a esta situación, reveló que cuando se encuentra en giras o trabajando, siempre le pide a un miembro de su equipo que duerma con ella, pues este temor ha hecho que no pueda dormir bien.

Kenia Os “Con ella (señala a su asistente), con alguien de mi equipo siempre. Cuando está alguien digo ‘no nos van a molestar’”.

La cantante reveló lo que siente cuando está en un lugar completamente oscuro y por qué no se siente segura.

“El vacío que siento cuando no veo nada, y soy muy sensorial. Siento la presencia o siento que alguien me está viendo, un fantasma. Me da mucho miedo los fantasmas porque soy muy sensorial”. Kenia Os

Finalmente, Kenia mencionó que en su antigua casa no podía dormir debido a esta situación y contó que, si está sola, no duerme pues no se siente segura.

Kenia Os “En mi antigua casa en Mazatlán yo no podía dormir. Yo sentía que alguien me estaba viendo todo el tiempo… sola prendo la luz y no duermo, dormito”.

¿Quién es Kenia Os?

Kenia Os es una influencer, cantante y creadora de contenido mexicana. Comenzó su carrera en redes sociales, especialmente en YouTube, donde se hizo conocida por sus vlogs, retos y contenido variado. Kenia Os se ha destacado por su capacidad para conectar con su audiencia, lo que le ha permitido construir una sólida base de seguidores. Kenia ha incursionado en la música, lanzando varias canciones y álbumes que han tenido buena recepción entre sus fans. Su estilo musical abarca géneros como el pop y el reguetón.