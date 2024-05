Manelyk González por su cumpleaños 35 se va a tunear

Una de las más queridas y seguidas de las redes es Manelyk González, quien terminó con gran éxito su participación como panelista de La casa de los famosos de Telemundo.

Siempre me sentí parte de La casa de Telemundo. Como panelista, varias veces fui tendencia por mis comentarios y ‘frases célebres de Manelik’ (ríe). Estoy muy feliz de terminar este proyecto. Siento que fue una casa medio difícil, pero la libramos.

Con más de diez años de carrera en los realities, dará un nuevo paso: “Estamos viendo con Telemundo lo de conducir y actuar. No tengo nada en contra de ser chica reality. Me encanta y así comencé. Pero quiero ir mas allá. Quiero retarme y aprender cosas nuevas”.

Manelyk González por su cumpleaños se regalará b*b1s y una lipo!

El próximo año cumplirá 35 años y ya sabe qué se regalara: “Me he cuidado mucho, pero quiero operarme. Hace doce años, antes de entrar a Acapulco Shore, me hice una liposucción y la amo. Voy a cumplir 35 años en 2025. Me gustaría hacerme un retoque y cambiarme las b*b1s. La verdad, estoy superbién, pero sí me las tengo que cambiar. Quedarán idénticas. Con el mismo calibre (rie). Si quiero darme ese regalito. Para mí y para todos.

Nunca ha negado sus cirugías ni los arreglos que se ha hecho. Ademas, nos cuenta cómo ha mantenido ese gran cuerpazo: “Me he hecho uno que otro arreglito que ya todo mundo sabe y hoy me cuido con ejercicio y alimentación. Aunque una ayudadita no cae nada mal.

Auténtica, directa y siempre sincera, Mane entiende que su forma de ser le ha traído uno que otro problema.

“Tengo un problema que he notado en los realities. Mi manera de decir las cosas es hiriente y puede parecer altanera. Pero la verdad es que no es así. He tratado de cambiar esas cosas y me ha costado trabajo. Me cuesta mucho pedir perdón. Además yo siempre tengo la razón (rie). Aceptar que no estoy bien me cuesta trabajo. A lo mejor sí lo hago, pero te sigo peleando las cosas Manelyk González

“Mientras más exitosa soy, más sola estoy”, Manelyk no le tiene miedo a estar soltera.

En temas del amor no le ha ido nada bien y prefiere seguir soltera por un buen rato: “Me siento súper bendecida con tanto trabajo porque termino un proyecto e inicio otro. En lo personal, no es que me sienta sola, pero sí sé que estoy así".

Me he quedado sin amigos, sin novio y solo tengo a mi perro. Mientras más exitosa soy, más sola estoy. Ahorita atesoro mucho mi independencia, mi espacio y que hago lo que quiero. Sé que les doy miedo a los hombres. Dicen que tengo muchos pretendientes, pero no. Así estoy bien, concluyó.

