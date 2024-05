Wendy Guevara reaparece en el hospital después de su cirugía ¡La operación fue un éxito!

Fue en la tarde del domingo 26 de mayo cuando el médico de Wendy Guevara, Jesús Montoya, encendió las alarmas a través de un video publicado en redes sociales, pidiendo oraciones para la querida influencer, quien sería llevada al quirófano.

A través de las redes sociales, el doctor Montoya comunicó que la famosa experimentó intensos dolores abdominales durante varios días, lo que hizo necesaria una operación urgente.

¿De qué operaron a Wendy Guevara el fin de semana?

En el mismo video, el médico aseguró que el problema estaba en la vesícula. Wendy fue llevada a cirugía alrededor de las ocho de la noche de este domingo en su ciudad natal, León, Guanajuato.

Antes de la operación, Wendy confirmó que se trataba de piedras en la vesícula que podrían derivar en pancreatitis. “El doctor me dijo que me van a hacer una laparoscopía, porque si esa piedra se va al páncreas, me puede dar una pancreatitis y eso es gravísimo. Vamos a ver si me operan aquí o, si no hay oportunidad, que me lleven a otro hospital”, indicó.

Wendy Guevara reaparece en el hospital después de su cirugía

¡Todo fue un éxito! A primera hora de este lunes, la ganadora de LCDLFM realizó una transmisión en vivo desde el hospital, en cama y con oxígeno, para informar sobre su estado de salud.

En el video, Guevara explicó que los fuertes dolores fueron causados por una piedra en la vesícula que estaba comenzando a desplazarse hacia el páncreas, lo que podría haber complicado su salud. La leonesa aseguró que el médico recomendó la operación de emergencia.

Wendy también tranquilizó a sus fans, explicando que tenía oxígeno porque le costaba respirar al dormir, pero que ya estaba estable y posiblemente recibiría el alta este lunes.

“Corajes y enojos” llevaron a Wendy al quirófano, según dijo

La influencer también explicó que la piedra en la vesícula apareció debido a los muchos corajes que hace: “La bilis, el coraje que haces, todas las emociones del cuerpo se van a la vesícula, y yo soy bien enojona, mana”, dijo Wendy.

Hasta el momento de concluir esta nota, en redes sociales no se ha informado sobre su alta.

¿Qué es una laparoscopía en la vesícula?

Según el sitio MedlinePlus, la “vesícula biliar es un órgano que está ubicado debajo del hígado. Esta almacena bilis, la cual es usada por el cuerpo para digerir las grasas en el intestino delgado”. A veces se forman “piedras” o cálculos en la vesícula, por el colesterol; es decir, las grasas animales que comemos, además de otros factores como fumar y el peso.

La laparoscopía es un método para hacer una operación. En el caso de la vesísula, la cirugía implica hacer algunos pequeños cortes en el abdomen para introducir el laparoscopio y otros instrumentos, que incluyen tiene una camarita.

