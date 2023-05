¿María León será sancionada por equivocarse en el Himno Nacional? Esto es lo que se sabe

La cantante María León podría enfrentar consecuencias legales por cambiar una estrofa en su interpretación del Himno Nacional.

Durante el pasado fin de semana, María León fue el objeto de críticas y burlas tras haberse equivocado al cantar el Himno Nacional mexicano en el partido de San Francisco Giants contra los San Diego Padres.

En el previo al partido de beisbol, la cantante se presentó ante los miles de fanáticos y comenzó a interpretar el Himno Nacional con normalidad, hasta que, para sorpresa de todos, le cambió una de las estrofas principales.

La también actriz dijo “un soldado de Dios escribió”, en lugar de “por el dedo de Dios se escribió”, ocasionando que los presentes empezaran a chifar, con evidente molestia, ante el incómodo momento.

Por supuesto, las redes sociales tampoco dejaron pasar lo sucedido y se llenaron de criticas para la exintegrante de Playa Limbo. Incluso, muchos internautas han exigido que dejen de invitar a las celebridades a cantar el Himno Nacional, pues ya han sido muchos que se han equivocado en su interpretación.

¡YA SUENA EL HIMNO NACIONAL!🇲🇽🔥



María León fue la encargada de entonar el Himno Nacional Mexicano en el Harp Helú, la cantante se equivocó en una parte de la letra del Himno. 😳



Empieza el segundo partido entre los Padres y los Gigantes en tierras mexicanas.



📹… pic.twitter.com/eFjD7ZaBsL — DIARIO RÉCORD (@record_mexico) April 30, 2023

Tras esto, la propia María León salió a disculparse por lo ocurrido, alegando que había practicado mucho para que todo saliera perfecto, pero que, al momento de la presentación, “los nervios la traicionaron” y se equivocó.

“Con el dolor de mi corazón pido una enorme disculpa por equivocarme en nuestro Himno Nacional. Lo he cantado mil veces, lo he estudiado hasta el cansancio, pero el día de hoy ante un escenario tan imponente, me traicionaron los nervios y el latido de mi corazón. No hay excusa”, expresó.

María León pidió perdón por su error en el Himno Nacional, resaltando que había practicado mucho, pero que los nervios la traicionaron. / Twitter: @sargentoleon

María León podría recibir una multa por su error

Además de las burlas en redes sociales, María León también tendría que lidiar con el tema legal, pues, de acuerdo con la Ley Sobre El Escudo, La Bandera y el Himno Nacionales, la protagonista del musical ‘Vaselina’ podría ser multada o hasta arrestada por su error.

“A la persona o personas que al cantar el Himno Nacional alteren la letra serán sancionadas según la gravedad de la infracción y la condición del infractor, con multa económica de una a doscientas cincuenta veces el salario mínimo, o con arresto hasta por treinta y seis horas”, expresa la ley.

Incluso, la sanción económica podría aumentar si el cambio a la letra fue con fines de lucro: “. Si la infracción se comete con fines de lucro, la multa podrá imponerse hasta por el equivalente a mil veces el salario mínimo”, menciona.

María León podría pagar una fuerte suma de dinero o hasta ser arrestada por “cambiar la letra” del Himno Nacional. / Facebook: María León

Paty Cantú sale involucrada en el error de María León

Mientras que algunos internautas han pedido que ya no se invite a más celebridades a interpretar el Himno Nacional, otros han comparado la interpretación de León con la de Paty Cantú, quien no cometió ningún error al hacerlo.