Mariana Echeverría revela que un conflicto con Raúl Magaña tuvo que ver con su despido en Se vale

“Se vale” fue un programa de entretenimiento y variedades que debutó en 2007, que se transmitía por el entonces canal 4 de Televisa. Figuras destacadas como Tony Balardi, Cecilia Galiano, Tania Riquenes, Raúl Magaña y Mariana Echeverría se convirtieron en los conductores favoritos de la televisión mexicana de aquellos años.

Sin embargo, de un momento a otro, Mariana Echeverría desapareció del programa. En ese entonces se pensaba que se debía a otros proyectos, pero recientemente ella reveló la verdadera razón. Su salida fue una decisión de la producción, influenciada por su compañero Raúl Magaña.

Mira: MasterChef Celebrity: Los hielitos se deshacen; Paco de Miguel es el eliminado

En una entrevista con Yordi Rosado, la expresentadora de ‘Se vale’ reveló que, tras un fuerte enfrentamiento con Magaña, la producción comenzó a reducir su presencia en el programa. Echeverría sugirió que la razón detrás de esta medida fue que sus ideas innovadoras y propuestas frescas comenzaban a eclipsar a Magaña, quien llevaba años en el show.

Sin embargo, con el pasar de los días la producción le aseguró que no funcionaba para la imagen del programa, lo cual ella sabía que no era verdad.

Mariana Echeverria

“Poco a poco me fueron sacando y un día me dijeron: ‘Es tu último programa. No está funcionando’. Funcionaba muy bien. Y ya me sacaron”.