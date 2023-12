Mariazel revela que ella se propuso para participar en “Quién es la máscara” y bajó hasta 5 kilos

El pasado domingo, una de las personalidades desenmascaradas en el programa estelar de Televisa, “Quién es la máscara” fue la conductora Mariazel que ,con su personaje de Hada, encantó a toda la audiencia.

TVNotas platicó con ella y nos contó cómo le llegó esta oportunidad: “Había participado en el especial del Teletón de Quién es la máscara el año pasado, fue algo express y me había quedado con ganas de estar desde un inicio. Por lo que en esa ocasión me ofrecí, yo le dije al productor Miguel Ángel Fox que si en una temporada me podrían incluir yo encantada y así fui tomada en cuenta”.

Nos habló de las dificultades para hacer a Hada: “se sufre estando dentro de los trajes, es muy cansado, la cabeza de mi botarga pesaba mucho y aún así tenía que bailar y desenvolverme en el escenario. Hasta bajé 5 kilos por lo mismo. Terminas con dolor de espalda y cuello, y es muy sofocante, quedas con muy poco oxígeno para respirar, pero pues ese es el reto y lo asumí encantada”.

Mariazel era Hada en ¿Quién es la máscara? / Instagram

Y nos sorprendió con esta revelación: “Todos mis amigos me hablaron para decirme si yo era Hada pero tenía que contestarles que no para nada. Sin embargo, lo más curioso fue que ni mi esposo se enteró ya que él estaba grabando un reality en Turquía y ni se enteró de mi paso por Quién es la máscara. A mi hija tampoco le dije, pero se puso a ver el programa, le gustó bastante el personaje de Hada y en mi segunda participación volteó y me dijo mamá eres tú”.

En cuanto a su salida nos comentó: “Fue muy liberador porque a pesar de lo padre del proyecto es mucho cansancio y estrés. No tenía grandes ambiciones y lo que yo avanzara era ganancia para mí, no pensé que llegaría tan lejos”.

Mariazel estaba detrás de Hada. / Captura de pantalla

Finalmente nos dijo: “Es muy enriquecedor, una experiencia maravillosa y me voy satisfecha de que aunque el público que me sigue y me conoce mucho supo desde el principio que yo era Hada, el panel de investigadores jamás sospechó que fui yo y tuvieron palabras muy bonitas hacia mí en mi despedida”.