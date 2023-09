Maribel Guardia comparte preocupante mensaje a meses de la muerte de Julián Figueroa

La actriz Maribel Guardia confesó que sigue viviendo un duelo tras el fallecimiento de su único hijo Julián Figueroa, quien perdió la vida a los 27 años de manera repentina el pasado 9 de abril.

A través de su cuenta de Instagram le dedicó un emotivo mensaje y junto a una fotografía del joven.

La también cantante aún se mostró afectada y le pidió a su amado hijo que le enseñe a vivir sin él.

Maribel Guardia se encuentra de luto tras el fallecimiento de su único hijo, Julián Figueroa. / Facebook: Maribel Guardia

“Hijo amado, cinco meses y sigue doliendo mucho tu ausencia física, ayúdame a continuar sin ti”, escribió junto a emojis de corazones rotos, caritas con lágrimas y manos en símbolo de oración.

Tras el preocupante mensaje algunos famosos se hicieron presentes en la publicación como: Ana Bárbara, Itatí Cantoral, Aracely Arámbula, Cynthia Urías y África Zavala, entre otros.

Viuda de Julián Figueroa también lo recuerda

Imelda Tuñón también ha manifestado que está muy afectada. Al igual que su suegra, compartió algunos amorosos mensajes para el joven cantante.

Hoy que se cumple un mes más de su muerte, aseguró que lo extraña y que, a pesar del tiempo, es muy difícil vivir sin él.

“Extraño tanto estas tonterías. Uno pensaría que con el pasar del tiempo se vuelve más fácil pero no es así. Cada broma que ya no puedo hacerle... logros en mi carrera que ya no le puedo compartir y saber que no podré volver a verlo, tocarlo o hablarle se siente horrible. Te amo de aquí al cielo”, escribió.

Recordemos que Julián Figueroa perdió la vida a causa de un infarto agudo al miocardio y fibrilación ventricular, situación que le causó una muerte casi inmediata.