Maribel Guardia e Ime Tuñón aseguran que Julián Figueroa se les manifestó: “siempre va a estar con nosotras”

Imelda Tuñón, estrenó el musical “La Navidad de Job” donde tuvo como madrina a Maribel Guardia, en el Foro Contigo América de la CDMX y a pesar de que llegó enferma de las vías respiratorias dio una gran función. Sin embargo, antes del show Ime y su suegra, la actriz Maribel Guardia, hablaron frente a las cámaras, revelando que Julián Figueroa se les ha manifestado.

Imelda Tuñón declaró: “El otro día se metió un colibrí a la casa y eso fue muy extraño porque nunca se meten los colibríes a la casa, y no quería salir. Entonces, sí han habido señales”.

Por su parte, Maribel Guardia aseguró sobre su hijo Julián Figuera: “Siempre va a estar con nosotras, bueno, obviamente conmigo hasta el día que yo me muera porque dicen que parte de las células de los hijos se quedan en el corazón de las madres. Está científicamente comprobado”

Maribel Guardia amadrina a Ime Garza en el musical “La Navidad de Job”

Al respecto platicamos con Maribel quien quedó fascinada con la puesta en escena.

Resaltó el gran mensaje de esta obra: “Me gustó mucho y me encantó ver tanto talento joven que está haciendo este gran esfuerzo de presentarnos una obra y a las productoras igual. Tiene un mensaje muy humano en estos tiempos, donde necesitamos rescatar que somos realmente los seres humanos, la bondad, la fe y creer en Dios, en algo superior que nos va a sacar de estos momentos más difíciles y oscuros de la vida que vivimos los seres humanos. Yo lo he vivido en carne propia y si no fuera por la fe, no sé qué hubiera hecho”.

Sobre cómo vio a su nuera, como actriz nos dijo: “Muy bien, Ime. Está dando pasos firmes. Me encanta que esté en el teatro musical, que yo he hecho tanto teatro musical. De hecho ahorita estoy en una (‘Lagunilla mi barrio’) y me da mucho gusto ver los pasos que va dando y eso la va a forjar”.

Continuo: “Yo le dije un día, si no te pagan, hazlo porque lo que tú aprendes en el escenario, eso no se aprende en una escuela. El estar con el público en vivo, lidiar con las emociones y poder transmitir lo que aprendiste es un regalo enorme. Así que dale gracias a Dios que aparte te pagan porque es una bendición”.

Julián es quien protege a Ime Garza. Maribel la guía con consejos

A pesar de que Ime, llegó con una fuerte gripa, dio lo mejor de sí, dando vida a ‘Alejandra’, quien interpreta al mal y sale supersexi: “Dios bendito sí, pero muy bien por mi niña y Dios me la bendiga. Yo sé que mi hijo (Julián Figueroa, quien falleció el pasado 9 de abril del 2023) desde el cielo, la cuidará y la protegerá para que le vaya bien en todo y la libre de todo mal”.

Además, nos contó, sobre los consejos que le ha dado: “Han sido muchos. Le he dicho que no hay actor malo. Hay actor que no se sabe sus líneas y que sus líneas se las debe saber perfectamente. Todo lo que ensaye y toda la disciplina que debe de tener un actor es lo más importante. A veces no se queda la mejor actriz, sino la más disciplinada y la más constante (risas)”.

También al estreno acudieron como padrinos la primera actriz Isaura Espinoza, el primer actor Ricardo de Pascual, el productor Antonio Escobar y el director de cine y teatro Alejandro Ramírez.

Fechas del musical

El musical “La Navidad de Job” se presentará los próximos jueves 14 y 21 de diciembre y 11 de enero en el Foro Contigo América de la CDMX, bajo la dirección de Alba Delhumeau y participan: Aleks Brunett, Analiz Rivera, Danielle Lauriout, Perla Caballero, Diego Ongay, Viviana Sojmon, Iván Valenzuela, Karla Romano, Alex Bosch, Danny Zepoll y Andrés Luna.

¿De qué trata “La Navidad de Job”?

Job es un hombre justo, íntegro e intachable que vive apartado del mal. Disfruta de riquezas, una hermosa familia, compañía de amigos y abundancia, hasta que Satanás incita a Dios en contra de él para quitarle todo. La vida de Job cambia radicalmente y es puesta a prueba su fe al enfrentarse a la pobreza, la enfermedad, el secuestro de sus hijos y el señalamiento y juicio de sus propios amigos y esposa. Es una obra que invita a la reflexión y que planea continuar durante todo el año, adaptándose las canciones a las temporadas y fechas especiales.