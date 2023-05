Maribel Guardia enternece al compartir momento especial con su nieto, ¡ya creció!

Maribel Guardia y su familia siguen de luto por el repentino fallecimiento de Julián Figueroa

A casi 3 meses del fallecimiento de Julián Figueroa, hijo de Maribel Guardia y Joan Sebastian (qepd), la actriz trata de seguir con su vida en medio del dolor que esto le causó.

Uno de los motores más grandes que tiene para seguir adelante es precisamente su pequeño nieto, quien curiosamente comparte cumpleaños con su fallecido padre y luego de celebrar un nuevo año de vida del niño el pasado 2 de mayo, ahora Maribel compartió en redes sociales un tierno momento junto a él, mostrando cuánto ha crecido, pues ya se le cayó un diente.

Emocionada, Maribel le pregunta al niño por el gran acontecimiento y él le responde muy feliz que el ratón de los dientes llegó, “(me trajo) doscientos y después quinientos”.

Maribel le dijo sorprendida, “ay, qué ratón más (espléndido), no, yo creo que solo doscientos”, sin embargo el niño insistió mientras mostraba su sonrisa sin su primer diente, “no, quinientos, después me dio quinientos jaja”.

La actriz compartió el divertido y enternecedor video con el siguiente mensaje, “ya se le cayó su primer diente y lo visitó el ratón y mi hijo desde el cielo está con nosotros”.

A través de redes sociales, algunos internautas reaccionaron con divertidos comentarios como, “soy representante del departamento de recuperación de fondos del ratón Pérez. El motivo del presente es porque detectamos que hubo un error en el pago de su diente”.

Julián Figueroa demostró en varias entrevistas que su hijo era su mayor adoración. / Instagram:@julian_f.f

Otros más incluyendo familiares y amigos, comentaron, “mi amor chimuelo”, “mi amor… dígale al tío Marco Chacón que a mí se me han caído varios dientitos”, “hermoso verlos así, el amor lo puede todo”, “¿por qué no me tocaron esos ratones? Jaja precioso”, “qué bellos, qué feliz ha de estar Julián de verlos así, juntos y sonrientes, los amo”.

El crecimiento del nieto de Maribel Guardia, hijo de Julián Figueroa e Imelda Tuñón ha sido documentado por los medios de comunicación, gracias a los momentos compartidos por la familia, como el día en el que enterneció un video en el que se le podía ver bajar solito las escaleras, sin embargo, ahora ya no está su padre para verlo y esto ha conmovido a los fanáticos.