Marie Claire Harp reacciona a la denuncia en contra de ‘Chito’ Villegas, su compañero en Bandamax

Hace algunos días, se dio a conocer que María José Suárez, esposa de Mauricio Barcelata, interpuso una denuncia en contra de Luis Fernando Villegas, mejor conocido como ‘el Chito’ Villegas por abuso.

De acuerdo con el testimonio de la modelo, el productor abusó s3xu4lm3nte de ella después de administrarle la llamada “dr0 g4 zombie”, la cual reduce la voluntad y memoria de las personas que estén bajo su efecto.

“Le pedí que me llevara a mi casa, porque me sentía muy mal. Al llegar a mi domicilio me bajé de la camioneta con mucha dificultad. Al abrir la puerta de mi departamento sentí un desvanecer y me apoyé en su brazo. Una vez adentro, mis hombros quedaron contra la pared”, contó. El productor habría entrado a su casa, a lo que ella accedió, pero él se habría aprovechado de la situación.

Si bien todo sucedió años atrás, hace poco pudo recordar la terrible experiencia, por lo que interpuso una denuncia el pasado 15 de abril para que se haga justicia por lo ocurrido. Actualmente, comparte la historia en sus redes sociales para ser apoyo para otras mujeres que hayan pasado por algo similar.

María José Suárez denuncia a productor / Instagram

Marie Claire reacciona a la denuncia en contra de ‘Chito’ Villegas

Marie Claire, quien es compañera de trabajo de Villegas en el canal de Bandamax, dio su opinión acerca de esta situación. En entrevista para ‘Venga la alegría’, la exnovia de José Manuel Figueroa aseguró desconocer todos los detalles sobre el caso, pero espera que se haga justicia, sin importar el resultado.

“La verdad es que no estoy muy empapada del tema, o sea sería muy irresponsable de mi parte emitir un criterio en donde todavía no tengo una información exacta. ‘Chito’ es mi compañero de trabajo, yo trabajo con el diario y ni siquiera hemos tenido esa conversación. Yo lo que sí puedo decirte a groso modo, es que si se están haciendo las cosas de la forma correcta con las autoridades, pues el brazo de la justicia le llega a la persona que le tiene que llegar” Marie Claire Harp

También habló de la importancia de alzar la voz ante situaciones de este tipo, así como en su momento ella lo hizo al denunciar a su expareja Efraín Estrada por motivos similares.

“Yo en su momento necesité alzarla y fui escuchada, pero yo creo que como mujeres debemos apoyarnos porque creo que esta lucha ha venido evolucionando, ha venido avanzando. Creo que tenemos que poner especial atención cuando una mujer decide levantar la voz, eso siempre lo voy a decir”, indicó.

Marie Claire manda contundente consejo a todas las mujeres

Para finalizar el breve encuentro, mencionó la importancia de acudir con las autoridades para denunciar este tipo de acciones, sin importar el tiempo que haya pasado.

“Es sumamente importante dirigirte a las autoridades para que las autoridades sean quienes te brinden ese respaldo pertinente que necesitas. Si tú quieres denunciar un delito que te sucedió hace 20 años, ve y con las pruebas que tienes de hace 20 años, te van a escuchar”, concluyó.

Chito Villegas está muy feliz por estar en esta ceremonia / Redes sociales

