Martha Debayle presume outfit y le llueven críticas ¡Y soporten!

Martha Debayle siempre en búsqueda de marcar tendencias, ahora causa una ola de comentarios y burlas.

Martha Debayle, la reconocida locutora y empresaria, sin miedo a la polémica se ha lanzado a dar clases de etiqueta y vestir con looks alternativos, los cuales no han pasado desapercibidos. Las redes se han encargado de hacerle saber que no importa el esfuerzo, siempre será inspiración para memes.

Esta vez lució un atrevido body negro, que bien se podría usar en temporada de frío, pero Debayle decidió portarlo en pleno verano, con lo que pretendía ejemplificar para dar uno de sus mensajes motivacionales en su cuenta de Instagram, donde tiene 1.7 millones de seguidores. Esta vez no resultó como se esperaría, y en su lugar, recibió olas de críticas.

“Dejen de guardar sus outfits para un ‘momento especial’. Los momentos especiales no suceden todos los días, lo que sucede todos los días es ‘tu vida’, y ese es el momento más especial”. Martha Debayle

Sin embargo, los internautas hicieron a un lado su mensaje inspirador, y se enfocaron el look, que llamaba muchísimo la atención.

Inmediatamente, los usuarios de redes sociales comenzaron a hablar del atrevido outfit. Hubo quienes comentaban la valentía de la mujer de experimentar con la moda, pero otros más la ridiculizaban, ya que aseguraban, aún no hace tanto frío.

Instagram: marthadebayle

“Mana ¿no te estás muriendo de calor?”; “A poco está helando en México”; “Yo cuando no quiero pararme de la cama, pero tengo que trabajar”; “Ni Kim Kardashian se atrevió a tanto”, fueron algunos de los mensajes.

Pero hubo otros más que mencionaron que Debayle es un ejemplo para esas mujeres mayores de 55 años que quieren verse guapas y salir de lo cotidiano.

“Me encanta que Martha nos muestre cómo las mujeres de más de 50 podemos ser sexys y no vestirnos como abuelita”; “Puede ser que a muchos no les guste el outfit pero como dice el dicho, el gusto se rompe en géneros”. Usuarios de redes sociales