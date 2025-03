Eugenio Derbez se vuelve tendencia por su irreconocible aspecto; desata burlas en redes

En medio de la polémica por su inasistencia en el bautizo de la hija de José Eduardo Derbez, Eugenio Derbez se volvió tendencia en redes sociales por su irreconocible aspecto. ¿Cambió de look?

En redes sociales revivieron el corte que se hizo Eugenio Derbez en 2021, el cual lo volvió objeto de burlas entre usuarios. ¿Qué tipo de corte se hizo?

¿Cómo lució Eugenio Derbez?

En 2021, Eugenio Derbez sostuvo una transmisión en vivo en la cual presumió su nuevo corte de cabello al estilo ‘mohicano’. Este consistió en tener los laterales rapados, así como una franja despeinada.

En ese momento, su aspecto pasó desapercibido. Sin embargo, las redes sociales no olvidaron y revivieron este look hace unos días.

Las imágenes del comediante volvieron a ser tema de conversación en la red. Incluso, su nombre se fue tendencia en ‘X’.

Eugenio Derbez estrena look! 💇🏻💈



¿A quién se parece?

¿Qué opinaron los usuarios sobre el corte de pelo de Eugenio Derbez?

Algunos usuarios no tardaron en reaccionar al look irreconocible de Derbez. Aunque hubo quienes calificaron su estilo como moderno, otros puntualizaron que este corte no va acorde a su edad.

Eso no es todo, también crearon ‘memes’ en los que indicaron que el corte del esposo de Alessandra Rosaldo no estuvo “bien realizado”, pese a todo el dinero que tiene para pagar un cambio de look.

Eugenio Derbez pasará Navidad en familia / IG: @ederbez

Estos fueron algunos comentarios:

“No lo sé, ese corte no le va para su edad, finalmente es su cabello, su vida”

“Seguramente el que lo trasquilo es su peor enemigo”,

“No, a su edad ese corte ya no”,

“A pin… soldado raso”,

“Otra vez se lo cortó Alessandra, jajaj fatal”,

“Ya caen mal, que acepte su edad”,

“Si Derbez tiene todo el varo del mundo para que le hagan un buen corte y lo dejan así, qué me espera a mi”

“Tan triste ese mal corte”,

Eugenio Derbez

Como quiero mi corte // Como me lo dejaron pic.twitter.com/k9yXtIGhCv — La Goma (@LaGomaOff) March 13, 2021

¿Qué dijo Eugenio Derbez sobre las burlas por su corte de pelo?

Al momento, el protagonista de ‘La familia P. Luche’ no se ha pronunciado a las reacciones por el corte que se hizo hace unos años, el cual se volvió, nuevamente, tema de conversación en las redes sociales.

Sus seguidores esperan que Eugenio Derbez tome con humor esta situación, tal como lo ha hecho con otros escándalos.

Eugenio Derbez y Selena Gomez, Emilia Pérez

Recordemos que su más reciente controversia fue con Selena Gomez. Esto por críticar su trabajo en ‘Emilia Pérez’, polémica que lo llevó a sufrir varias críticas en sus redes sociales.

Sin embargo, el comediante decidió poner fin a esta fuerte situación. Eugenio Derbez se disculpó con Selena Gomez y destacó su gran trabajo en la industria.