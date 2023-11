¿Maryfer Centeno le ganó a Adela Micha? La grafóloga asegura: “Yo creo que esta semana triunfó la verdad”

Hace unos días, la grafóloga de los famosos, Maryfer Centeno, acusó a su exjefa, Adela Micha, de no remunerarla por su trabajo, por lo que en enero de 2023 decidió renunciar a su programa en YouTube, La Saga.

Tema que evidentemente no quedó en el pasado, pues Maryfer Centeno, meses después de lo sucedido, se encargó de revelar más detalles. Por ejemplo, señaló que no solo no le pago si no que habría insinuado que Adela tiene pendientes fiscales.

Tras sus conentarios, rápidamente se armó la polémica y se hizo viral. Adela se defendió y aseguró que la grafóloga se fue sin decirle nada a ella y señaló que había un acuerdo en el que se daría más exposición en su programa por lo que buscaban su monetización a través de YouTube.

Ahora, Maryfer Centeno en su programa Grafos y Gestos aseguró que se encontraba muy feliz ya que triunfó la transparencia y se pudo conocer la verdad.

“Yo creo que esta semana triunfó la verdad, transparencia, la consecuencia del dolor que es un gran aprendizaje” Maryfer Centeno

La experta aseguró: “No hubo un titubeo de mi parte, no me rasque, no me puse nerviosa, lo que dije salió del corazón”.

Además indicó: “Yo sé perfectamente en los frentes que me he metido en las últimas semanas, pero también creo que es obligación de nosotros como una generación, hablar las cosas de frente. Decir las cosas claras y hablar con el corazón en la mano. Darles visibilidad a los temas”.

Maryfer Centeno destacó que ella, no solamente demostró que dice la verdad, sino que todas las personas lo saben porque es información pública.

“Dentro de mi dicho, no solamente no hay mentiras, sino que es una información que es pública, que está en las redes, todos vimos lo que pasó aquel día” Maryfer Centeno

Maryfer Centeno destacó que ella ya perdonó a todas las personas que intentaron hacerle daño.

“El aprendizaje de esta semana es que no hay nada más maravilloso que perdonar. Yo perdono a quién se haya burlado de mí, a quién me haya tratado de humillar, de subestimar, porque fue un gran aprendizaje” Maryfer Centeno

Maryfer Centeno finalizó subrayando que nunca fue su intención incomodar a nadie, pero necesitaba desahogarse y que espera que todo esto sea solo un trago amargo y pase pronto.