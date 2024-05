Maryfer Centeno revela el enternecedor mensaje que le mandó Verónica Toussaint: “Ya estaba muy bien”

Maryfer Centeno se pronunció destrozada ante la noticia del fallecimiento de Verónica Toussaint, quien perdió la vida la noche del pasado jueves 16 de mayo tras ser víctima de cáncer de mama.

La grafóloga se mostró verdaderamente afectada en redes sociales. Aseguró que ella y la conductora de Qué chulada sostenían una amistad muy cercana. Incluso, mencionó que, hace unos días, sostuvo una conversación con ella a través de WhatsApp.

Te puede interesar: Verónica Toussaint dedicó su última publicación a Chumel Torres en redes sociales

Mediante su cuenta oficial de Instagram, la grafóloga compartió detalles de cómo era su relación con Vero y reveló a sus seguidores los últimos mensajes que le envió la actriz hace unos días.

Con la voz entre cortada y un rostro meramente desencajado, Maryfer manifestó que, en un principio, no creyó la noticia del fallecimiento de su amiga, fue hasta que lo confirmó en los medios de comunicación.

Sin embargo, remarcó qué tuvo una plática con Verónica en la que le confesó que “habían estado fuertes las cosas, pero que ya estaba muy bien”. Incluso, quedaron en verse.

Maryfer Centeno

“Hablamos hace como una semana y me dijo que habían estado fuertes las cosas, pero que ya estaba muy bien. Ayer vi que publicó algo con Chumel Torres, quedamos de vernos, teníamos planeado hacer una especie de conferencias juntas. Me duele profundamente, me parece una pesadilla”.