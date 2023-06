Luz Elena González, Kike Myagoitia y Jimena Longoria se unen a VLA y sufren en su primer programa

Este lunes 5 de junio Venga la Alegría inició una semana más con cambios y es que al elenco principal del programa se unieron 3 nuevos conductores, quienes pretenden refrescar el contenido y las dinámicas que existen.

La primera en llegar fue Jimena Longoria, a quien vimos en la nueva temporada de Masterchef Celebrity, pese a que la famosa no tiene experiencia en la conducción, es la nueva apuesta del matutino.

El segundo conductor en ser presentando fue Kike Mayagoitia, quien ha trabajado en la pantalla regiomontana, cabe resaltar que desde inicio de año se le ha visto figurar en el programa, pero en el formato de fin de semana, por lo que se ha convertido en uno de los primeros conductores en saltar a la modalidad principal del matutino.

La última en ser presentada fue Luz Elena González, quien en 2021 trabajo a lado de Mauricio Barcelata en Aquí Contigo, lamentablemente no hicieron clic con la audiencia y terminaron por retirarse.

En ese contexto, cada uno de los nuevos integrantes compartió algunas palabras a la audiencia:

“Estoy en un sueño, es el programa que veo todos los días, los admiro a todos, ahora ser compañeros, pienso divertirme, disfrutar, reír y pasarla bien. Hacer bromas, así que no se vayan a enojar y tomarlo a mal”, comentó Longoria.

Los nuevos conductores confesaron encontrarse muy felices de formar parte de la nueva etapa de VLA. / Instagram: @vengalaalegria

Por su parte, Kike añadió lo siguiente: “realmente estoy muy emocionado de que me invitaran a trabajar en TV Azteca, lo hice con mucha emoción, es una empresa muy gran, con mucho valor, que realmente tenía muchas ganas de estar aquí y el día de hoy se me está cumpliendo y para transmitir con todos ustedes, ya estamos aquí señora preciosa”.

Para finalizar, Luz Elena confesó que esperar poder compartir su alegría: “pretendo transmitir ese positivismo, la verdad es que creo que nací contenta y estoy muy agradecida con la vida porque cada día es un milagro”.

El Capi somete a los nuevos conductores al detector de mentiras

Como era de esperarse, los nuevos conductores serían recibidos de una manera especial y en esta ocasión el Capi Pérez se encargó de sacarle la sopa a sus compañeros por medio de un detector de mentiras.

En su primer día los famosos sufrieron al ser interrogados de una singular manera.

Capi caracterizado de Margarita Mckenzie, encargada de recursos humanos, invitó a pasar a Ximena al detector de mentiras, para asegurarse de que son buenos elementos para el programa.

Jimena Longoria y Margarita Mckenzie en pleno interrogatorio. / Instagram: @vengalaalegria

Longoria mintió al decir que no es celosa y que todos los días veía VLA. Pese a haber mentido en algunos aspectos, fue señalada al mentir en decir que ve a todas como amigas, ya que esto no fue verdad, según el detector: “así es, no vienes a hacer amigas”.

Kike fue el segundo en ser interrogado, la primera pregunta a la que se sometió fue así sus glúteos son reales. No obstante, y a diferencia de Jimena, supo responder con exactitud el nombre de su sección favorita, algo que Capi aplaudió e incluso comentó que sabía hacer bien su trabajo al conocer el programa:

“Sabes hacer mejor las cosas, mejor de lo que lo hizo Roger, caerle bien a Sergio”, indicó Capi.

Kike Mayagoitia no perdió la oportunidad de abrazar y cargar a Margarita Mckenzie. / Instagram: @vengalaalegria

Ante la broma todos comenzaron a reírse. De igual manera, Kike comentó que su favorita del programa es Luz Elena, pero esto lo desmintió la especialista, a lo que Capi añadió: “no te preocupes, no solo tú le mientes a Sergio”.

Luz Elena confesó que la persona con la que cree llevarse mejor es con Kike. / Instagram: @vengalaalegria

La última en pasar fue Luz Elena, quien comentó que la persona con la que cree llevarse mejor es con Kike y es que Capi no perdió la oportunidad de hacer de las suyas y antes de que la conductora respondiera, comentó que Laura G quedaba fuera de la lista de posibles respuestas, esto en medio de la polémica de que la famosa no es del gusto de todos.