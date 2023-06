Alfredo Adame asegura que Televisa “se dio un tiro en el pie” al vetarlo y los tacha de malagradecidos

El actor Alfredo Adame también aseguró que Televisa “obstaculizó” su entrada a La Casa de los Famosos versión Telemundo.

Aunque a finales del año pasado comentó que tenía un proyecto “grande” con Televisa, Alfredo Adame confiesa que fue vetado de la empresa “desde hace mucho”, algo que, a su considerar, fue un grave error de la televisora.

En un encuentro reciente con la empresa, el polémico actor lamentó que la televisora de San Ángel ya no lo considere para alguno de sus proyectos e incluso sostuvo que obstaculizaron su entrada a La Casa de los Famosos versión Telemundo.

“Desde hace mucho, me vetaron. El día que les renuncie, me vetaron y luego me volvieron a llamar, yo creo que distractores para que no fuera a La Casa de los Famosos de la otra empresa”, expresó.

A la par de esto, se dijo ser “el rey del raiting” y recordó que ganó Soy Famoso, Sácame de Aquí con más de “13 millones de votos”, precisando que “ninguna persona” había obtenido tanto apoyo del público en un reality.

A mediados del 2022, Alfredo Adame se convirtió en el ganador de Soy Famoso, Sácame de Aquí / Facebook: Alfredo Adame

“Nunca nadie había ganado con más de votos. La señora Sandra Smester bajó al foro a felicitarme. Estuve en La Mesa Caliente de Telemundo, tremendo exitazo, luego me invitaron al gran premio de Miami. Estoy amarrado hasta el próximo año”, resaltó.

Acerca de la versión mexicana de La Casa de los Famosos, solo se limitó a decir: “¿qué auguran ustedes? ¿a ti te interesa ver a Paul Stanley?”.

Alfredo Adame da detalles de su salida de Televisa

Durante la conversación, Alfredo Adame comentó que salió de Televisa desde el 2017 por diversos problemas y bloqueos que le estaba haciendo la empresa, por lo que cree que ellos se dieron “un tiro en el pie”.

“Soy el rey de los ratings. Creo que se amarraron la soga ellos mismos, se pegaron un tiro en el pie. Lo único que hago es competir lealmente. Es una empresa malagradecida. Al que les metió más rating, lo desechan así porque sí”, precisó.

Alfredo Adame relató que renunció a Televisa debido a los constantes problemas y bloqueos que le hacía la empresa / Facebook: Alfredo Adame

Alfredo Adame sostiene que ahora gana más que Televisa

Para finalizar el tema, Alfredo Adame dejó en claro que no lamenta su veto actual de Televisa, pues dice que, desde su renuncia, ha estado ganando mucho más y hasta le sobra para donar a fundaciones.

“A partir de que dejé de trabajar con esa empresa, empecé a ganar cinco veces más dinero. Todo lo dono a fundaciones, mi problema no es el económico”, finalizó.

Alfredo Adame sostiene que ahora gana “cinco veces más” que cuando estaba en Televisa / Facebook: Alfredo Adame

