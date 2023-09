Mayela Laguna nos contó cómo es trabajar de chofer para sacar adelante a su hijo ¡Sin vergüenza ni pena!

Mayela Laguna (40 años) es la expareja de Luis Enrique (de 52), hijo del rocknrollero Enrique Guzmán y la primera actriz, Silvia Pinal. Protagonizaron un escándalo porque los abogados de Luis Enrique dijeron públicamente que el hijo de Mayela no es hijo biológico de Guzmán Pinal. Además, la pareja está separada desde el 2022, tras filtrarse unos audios en los que ella habla mal de la familia Pinal. A esto se añadió un video que llegó a nuestra redacción y te dimos a conocer en el que Mayela habla con una persona que ella identifica como su d34ler.

El pleito sobre se lleva ante los juzgados y Mayela espera pronto que se resuelva la situación y que el juez solicite a Luis Enrique se realice otra prueba de paternidad en el que se demostrará, según Mayela, que es el padre del menor.

Aquí te dejamos la entrevista en exclusiva de Mayela, quien nos contó de su nuevo empleo como chofer de taxi de aplicación.

-Hola Mayela ¿cómo estás, a qué te estás dedicando?

“Estoy trabajando en DiDi como chófer. Yo no tengo problema de trabaja. Siempre he trabajado y a mí no me asusta trabajar”.

-¿Desde hace cuánto estás trabajando?

“Tengo poquito. Llevo dos semanitas más o menos”.

-¿Cómo te has sentido?

“Bien , contenta, me encanta platicar y convivir con la gente. Esta muy chistoso porque la gente me reconoce y me dicen que pensaban que era sangrona, pero no. Me dicen que soy increíble, y eso está padre”.

-¿Estas rentando el carro, o lo compraste?

“No, ¡cómo crees! Lo estoy rentando. No tengo dinero para comprar un coche”.

-¿Cómo va el proceso legal que llevas?

“Mira no puedo hablar nada de eso, porque como estamos en proceso no puedo decir nada”.

-¿La familia Guzmán no se ha comunicado contigo?

“En lo absoluto, para nada”.

Luis Enrique Guzmán asegura que no es el padre del hijo de Mayela Laguna / Instagram: @Luisenriquigp

-Alejandra tampoco se ha puesto en contacto?

“Nadie, por más que he intentado que tengan comunicación con mi hijo. Y que entiendan que la prueba patito, que se hizo su papá no es real. Pero no, nadie se ha comunicado conmigo”.

¿Doña Silvia tampoco te ha contactado?

“No, para nada. Lo que busco es que mi hijo la vea o lo vea sí, pero yo así estoy bien sin ellos”.

-¿Estás dispuesta a llegar hasta las últimas consecuencias en todo esto?

“Pues no sé si sean las últimas consecuencias, pero sí es decir la verdad”, finalizó.

Mayela Laguna supuestamente no ha recibido la pensión que le daba Luis Enrique Guzmán / Instagram

Una amiga de Mayela dio detalles de la situación que vive la ex de Luis Enrique.

¿Qué sabes de Mayela?

“Después de toda esta tormenta que le ha tocado vivir a Mayela con respecto a que Luis Enrique Guzmán no es el padre del menor, ella se las ha visto negras económicamente”.

“Sí, independientemente de que esté pasando por todo esto, los gastos en casa siguen como cada día y ella se ha tenido que enfrentar con esa situación sola y por eso tuvo que meterse a trabajar”.

¿En qué está trabajando?

“Mayela está trabajando como chófer de Didi. No le quedó de otra más que buscar el pan para comer y decidió meterse a ese trabajo, porque perdió todo lo que tenía, hasta la pizzería”.

Mayela Laguna está trabajando para salir adelante como chofer de la aplicación de DiDi.

/ TV Notas

“Sí, todos sabemos que la pizzería era un sueño que tenía desde hace muchos años, pero evidentemente cuando salió a la luz lo de la prueba de ADN, Luis Enrique le quitó todo tipo de ayuda y pues ella tuvo que buscar otra alternativa. Lo peor de todo es que el coche ni si quiera es de ella”.

¿Es decir, paga el servicio de otra persona?

“Así es, Mayela paga una parte de lo que gana a la persona que le renta el coche y lo que le queda, es para ella y para su hijo. De hecho, también recibe ayuda por parte de una asociación para madres separadas y con eso ha tenido que solventar todos los gastos”.

¿La familia no la ayuda?

“No, ella dice que no solo Enrique le quitó la ayuda, sino también la familia le retiró todo el apoyo que recibía en su momento y ahora ella es la encargada de pagar todos los gastos de la casa, todo lo que el niño necesita y sus gastos personales”.

Mayela Laguna está separada de Luis Enrique Guzmán desde el 2022, tras filtrarse unos audios en los que habla mal de la familia Pinal.

¿Ha intentado buscar a Alejandra Guzmán?

“Alejandra ha estado muy hermética en este tema. No se ha querido comunicar con la familia. No le ha preguntado nada a Mayela y dudo mucho que la ayude en esto que está atravesando”.

¿Te ha contado sus planes?

“Lo que te puedo decir es que ella está esperando el regreso de vacaciones de los juzgados para que le puedan proporcionar una fecha y se lleve a cabo la audiencia y pueda continuar con el proceso”.

¿Crees que cuando lleguen las audiencias, ella pueda obtener algo positivo?

“No lo sé, eso no te lo puedo asegurar. Lo que sí sé es que será un proceso largo, algo que ya sabemos, porque ambas partes tienen que desahogar sus pruebas, sus testimonios de lo que está pasando para que después el juez determine el veredicto final”.

¿Cómo la has visto anímicamente?

“La he visto mal. Está desesperada porque nunca se imaginó estar en esta posición y tampoco imaginó que ya no iba a recibir apoyo de ningún lado. Lo único que le queda es seguir viendo por su hijo y por ella misma, porque a este problema legal le falta mucho para termine”.

¿Has tenido oportunidad de platicar con ella?

“No hemos platicado mucho, pero lo que puedo decir es que tenga paciencia para lo que viene y que tarde que temprano todo saldrá a la luz y la justicia triunfará”, finalizó.