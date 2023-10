Mhoni Vidente revela que Luis Miguel podría convertirse en abuelo pronto ¿Michelle Salas se casó embarazada?

El nombre de Michelle Salas sigue acaparando titulares luego de que celebró su boda el pasado sábado 14 de octubre con el empresario Danilo Díaz.

Los rumores sobre un posible embarazo se han hecho presentes. Fue Mhoni Vidente quien reveló que la hija mayor de Luis Miguel se casó mientras espera a su primer bebé.

¿Qué le va a regalar Luis Miguel a Michelle Salas? / Francisco Mancera

La pitonisa hizo esta predicción en su programa de YouTube Pregúntale a Mhoni. La astróloga confesó que el Sol podría convertirse en abuelo de una hermosa niña muy pronto.

“Michelle Salas se casó embarazada. Se comió el gansito. Va a ser niña, otra Pinal”, dijo la vidente.

Recordemos que hace unos meses, la joven modelo también despertó las sospechas de un supuesto embarazo, pero ahora que contrajo matrimonio se espera el momento ideal para que amplíe su familia.

Cabe destacar que la hija de Stephanie Salas admitió en una entrevista que sí le gustaría tener más de un hijo y después de su boda sería el momento perfecto para convertirse en madre.

Michelle Salas lució un vestido de moda muy glamurosos / Grosby Group

Recordemos que nuestra edición 1388 el clarividente Saul Maxwell nos soprendió al contarnos que Luis Miguel podría volver a ser papá y también nos habló del futuro de su hija, Michelle Salas.

Respecto a Michelle Salas también aseguró que pronto la veremos con un bebé en brazos: “Va a durar en su matrimonio. Ella es una muchacha centrada. Me encanta cómo maneja su imagen. No le gustan los escándalos. Está bien educada por su abuelita y su mamá Ella se va a casar y va a tener un hijo. Le veo una panza muy cerca. Una barriguita ancha. No vayan a pensar que se va a casar porque está embarazada. Pero yo veo que va a tener un baby pronto. Veo que se cambia de país. La veo viviendo posiblemente en Canadá o Europa”.

Si quieres conocer que otras predicciones hicieron Saul Maxwell y Mhoni Vidente busca tu revista digital o empresa.

Te puede interesar: Mhoni Vidente y Saul Maxwell hacen predicciones: Harfuch, Luis Miguel y si temblará