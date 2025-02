Michael J. Fox lanzará libro sobre su experiencia en ‘Volver al futuro’

El actor estadounidense Michael J. Fox, famoso por interpretar a Marty McFly en ‘Volver al futuro’, está trabajando en un nuevo libro titulado ‘Future boy’, en el que recopilará sus vivencias durante la filmación de la icónica trilogía. La noticia fue revelada por Bob Gale, coguionista y productor de la saga, durante la gala de los Saturn Awards en Los Ángeles, el 2 de febrero de 2025.

Aunque Gale admitió no estar seguro de si podía compartir esta información, adelantó que el libro abordará la intensa rutina del actor en 1985, cuando combinaba las grabaciones de la serie ‘Family ties’ durante el día y Volver al futuro por la noche. Se espera que el lanzamiento coincida con el 40º aniversario del estreno de la primera película, o sea este año 2025.

Nelle Fortenberry, productora de televisión y miembro de la junta directiva de la Fundación Michael J. Fox para la Investigación del Parkinson, también está colaborando en la redacción del libro.

Michael J. Fox, de ‘Volver al futuro’, alista su libro desde hace más de un año

En su perfil de LinkedIn, menciona que trabaja junto al actor para documentar los momentos más intensos de su carrera y que el proyecto comenzó hace más de un año.

Michael J. Fox ha compartido sus memorias en varias publicaciones previas. Su primer libro, A Lucky Man (2002), relata su ascenso en Hollywood y su diagnóstico de Parkinson. Posteriormente lanzó ‘Always looking up: The adventures of an incurable optimist’ (2009), Funny thing happened on the way to the future (2010) y No time like the future (2020), en los cuales ha ofrecido una mirada profunda a su vida, carrera y lucha contra la enfermedad. Hasta el momento, Fox no ha hecho declaraciones públicas sobre ‘Future boy’.

¿Volver al futuro tendrá cuarta parte?

Por su parte, Bob Gale ha sido cuestionado en varias ocasiones sobre la posibilidad de una cuarta entrega de ‘Volver al futuro’. En una entrevista con Collider, dio una respuesta definitiva para los fanáticos que sueñan con una nueva aventura en la gran pantalla.

“Contamos una historia completa con la trilogía. Si hiciéramos otra, tendríamos a Michael J. Fox, que cumplirá 60 años el próximo año y tiene la enfermedad de Parkinson. ¿Queremos ver a Marty McFly a los sesenta años con Parkinson? Yo diría que no, no queremos ver eso. Y no queremos ver Volver al futuro sin Michael J. Fox”, afirmó el productor con la prensa durante el evento en Los Ángeles.

Con estas palabras, queda claro que la saga no tendrá una nueva entrega, y mucho menos sin sus protagonistas originales.

Sin embargo, la historia de ‘Volver al futuro’ sigue vigente en la cultura popular y en los escenarios teatrales. En 2020, ‘Back to the future: the musical’ debutó en Europa, y más tarde triunfó en Broadway en 2023 y alcanzando un gran éxito a nivel internacional.

¿Qué enfermedad tiene Michael J. Fox?

Michael J. Fox fue diagnosticado con la enfermedad de Parkinson en 1991, a los 29 años. Según la Mayo Clinic, el Parkinson es un trastorno neurodegenerativo progresivo que afecta el movimiento, causando temblores, rigidez muscular y problemas de equilibrio y coordinación.

A lo largo de los años, Fox ha sido un firme defensor de la investigación sobre el Parkinson y fundó la Michael J. Fox Foundation, una de las organizaciones más importantes en la búsqueda de una cura para la enfermedad.

