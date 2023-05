Miguel Armando, hijo de Gloria Trevi sigue los pasos de su madre y lanza su primer sencillo musical

El joven cantante está siguiendo los pasos de su mamá y de su hermano mayor Ángel Gabriel, quien en el 2019 se lanzó como intérprete.

Miguel Armando, hijo de la cantante Gloria Trevi se encuentra de manteles largos, debido a que sorprendió al lanzarse como cantante bajo el nombre artístico de ‘Gómez’ y estrenar su primer sencillo titulado ‘Seventeen’, el cual ya se puede encontrar en una de las plataformas digitales más importantes a nivel mundial.

Recordemos que Miguel Armando es el segundo hijo de la cantautora Gloria Trevi y el abogado Armando Gómez, quien ahora quiere seguir los pasos de su famosa madre y de su hermano Ángel Gabriel, quien en el 2019 se lanzó como cantante.

El intérprete está promocionando este sencillo; sin embargo, por el momento no se está lanzando de lleno como cantante, puesto que solamente lo hace de manera orgánica para no descuidar sus estudios y es que aún no decide si este es el camino que quiere seguir.

Miguel Armando tiene un gran ejemplo a seguir en la música, al tener a su lado a Gloria Trevi; quien es el mejor referente de perseverancia y éxito para llegar a ser una de las cantantes más reconocidas a nivel mundial.

Platicamos con una persona cercana a la cantante y nos contó que los padres de Miguel Armando están muy orgullosos de él, ya que está cumpliendo un sueño más en su vida, el de cantar una canción.

-¿Cómo se siente Miguel Armando al sacar este sencillo?

“Se siente muy contento de sacar este proyecto, sobre todo porque tiene el ejemplo de su mamá Gloria, porque tanto ella como Armando se sienten muy orgullosos de él”.

Miguel Armando está lanzando su primer sencillo como cantante titulado ‘Seventeen’. / Instagram: @gomez_10music

-¿Se va a dedicar de lleno como cantante?

“Hasta el momento continuará con sus estudios, porque es muy aplicado y buen estudiante. Este tema lo sacó de manera orgánica, pero no sabe si más adelante tome alguna decisión, quien quita que su mamá lo invite a cantar en el próximo concierto del 11 de mayo en el Auditorio Nacional y quizás hasta le podría abrir el show”.

Gloria y Armando están muy contentos porque ven que su hijo también está incursionando en la música. / Instagram: miguelarmandogt

-¿Miguel Armando no le tiene miedo a las críticas?

“Toda la familia está más allá que pa’ acá, están acostumbrados a este tipo de situaciones. Sus padres le han dado consejos y el apoyo y la suficiente autoestima para que no le afecten los comentarios. Incluso su hermano Ángel Gabriel lo apoya al cien esperando que este sencillo le traiga suerte y quien quita que cuando termine la universidad se quiera dedicar a esto”.

El jovencito cuenta con el apoyo total de su familia, quienes le han inculcado el amor propio para que no se ve afectado ante las críticas que podría recibir. / Instagram: @gomez_10music @miguelarmandogt

-¿Por qué en inglés?

“Ellos viven en Estados Unidos, pero también hablan perfectamente los dos idiomas, quizás más adelante podría hacer algo en español. Además, Gloria les ha inculcado el español por ser parte de sus raíces”, finalizó.